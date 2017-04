Ligue 1, 31è journée : à Montpellier, le TFC s'offre le derby d'Occitanie

Les footballeurs du TFC se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1), à Montpellier, pour le compte de la 31è journée de Ligue 1. Avec ce succès, leur deuxième de la saison à l'extérieur, les violets remontent à la 10ème place du championnat avec 40 points.

Enfin ! Ce deuxième succès à l'extérieur, le TFC courait après depuis... le mois de septembre (victoire 1-2 à Lille, 6è journée) ! Autant dire, une éternité dans le monde du football. Et quoi de mieux que d'aller le remporter sur la pelouse du rival Montpellier, à l'occasion du derby de l'Occitanie ? (0-1). Rajoutez à cela la satisfaction de mettre fin à une série de cinq matches sans victoire (4 nuls, une défaite), et vous prendrez la pleine mesure de la joie des violets. Qui ont, curieusement, évolué... en blanc, sur la pelouse de la Mosson.

Delort se réveille, le TFC aussi

Obligés de jouer avec un maillot neutre, dénué de tout sponsor et de leurs traditionnelles couleurs, car l'arbitre a jugé que la tenue extérieur des haut-garonnais était trop ressemblante à celle des locaux, les toulousains s'en sont remis à Andy Delort après une belle combinaison sur coup-franc pour repartir de l'Hérault, plutôt tranquillement, avec les trois points dans la besace. Le quatrième but de la saison de l'ex joueur des Tigres de Monterrey, et son premier depuis le 11 février, et la large victoire face à Bastia (4-1). Forcément, il y avait de quoi retrouver le sourire :

Muet depuis près de 2 mois, Andy Delort retrouve le chemin du but et offre la victoire au TFC Partager le son sur : Copier

Même s'il reste encore du chemin à parcourir avant la fin du championnat, l'objectif affiché par Pascal Dupraz, à savoir "finir dans la bonne partie du classement", est en marche. Au soir de cette 31ème journée de Ligue 1, le TFC grimpe de deux strapontins et se retrouve 10ème, avec 40 points. De quoi faire le plein de confiance et préparer au mieux le match événement de dimanche prochain, face à l'Olympique de Marseille : il s'agira du match des 80 ans du TFC.