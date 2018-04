Toulouse, France

Huit match sans victoire pour le TFC qui s'incline 1 à 0 face à Dijon ce samedi soir au Stadium. L'unique but de la rencontre est venu à la 10e minute côté bourguignon, l'oeuvre du sud-coréens Kwon. Les Violets ont poussé mais ils ont manqué de réalisme et de précision dans les derniers gestes, ils ont été trop maladroit pour mettre en danger la pire défense de Ligue 1. Le match aurait bien pu durer une, voire deux heures de plus, cela n'y aurait probablement rien changé. Heureusement pour Toulouse que Lille et Troyes y mettent du leur puisque les deux équipes ont aussi perdu. Le LOSC, 19e battu à Bordeaux (2-1) et l’ESTAC, écrasé à Guingamp (4-0). Du coup le TFC reste juste au dessus de la zone rouge à la 17ème place.

Les réactions

Michael Debève, entraîneur du TFC : "Nous avons mis tout en oeuvre pour essayer de revenir après l'ouverture du score, en jouant très haut, en passant dans les couloirs et nous avons eu beaucoup de situations dangereuses donc le résultat est décevant. On n'a pas fait ce qu'il fallait dans le dernier geste, on a confondu vitesse et précipitation, voulu jouer un peu trop individuellement. Le gardien de Dijon fait aussi un grand match en face avec trois arrêts. De leur côté ils ont deux occasions et marquent une fois. Heureusement, il n'y a aucune incidence au classement et dès la semaine prochaine il faut mettre tout en oeuvre pour aller chercher un résultat à Caen".

Corentin Jean, attaquant toulousain : "C'est dur parce qu'on a mis tous les ingrédients pour faire quelque chose. On était dedans, on a joué dur, on les a agressé, étouffé mais à la sortie c'est une défaite. Sachant que les matches s'égrainent il va absolument falloir marquer des points. Mais il faut s'accrocher, être fort dans la tête et faire encore plus parce que ce soir nous ne sommes pas efficace dans les deux surfaces. Quand un ballon arrive dans notre surface on est fébrile, quand on arrive dans la surface adverses, on ne fait pas le bon geste. Il faut réagir et le faire vite parce que la situation est critique".

Les résultats

Le classement