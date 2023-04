Ligue 1 (32e journée) : le Stade de Reims piégé par Strasbourg (0-2)

Si la question restait en suspens après Rennes, il ne fait plus de doute que le Stade de Reims connaît un vrai creux. Une période délicate verbalisée par Will Still après la rencontre ce dimanche. C'est que face à Strasbourg, les Rémois ont connu les mêmes problématiques d'efficacité que lors des matchs précédents. A peine le coup d'envoi était d'ailleurs donné que les Rémois concédaient déjà le premier but. Sur un mauvais dégagement de Maxime Busi, la défense locale était dépassée et Habib Diallo, seul pour décroiser une tête qui trompait un Yevhann Diouf impuissant.

Surpris, les Rémois étaient tombés dans un piège pourtant identifié en amont. Condamnés à marquer pour revenir, les Rémois réagissaient bien, mais se montraient trop brouillons pour se montrer réellement dangereux. Sur la seule concrète action des locaux, Folarin Balogun reprenait victorieusement le centre de Junya Ito. Mais le Japonais était logiquement signalé en position de hors-jeu. Pire, sur l'engagement suivant, une nouvelle erreur défensive permettait à Habib Diallo de doubler la mise.

Revenus avec de claires intentions après la pause, les Rémois privaient Strasbourg de ballons, avec plus de 75% de possession. Pour autant, les occasions franches étaient rares. Et si les changements opérés par Will Still, très offensifs, confortaient encore la domination marnaise, Mats Sels n'aura qu'une réelle intervention à réaliser face à Junya Ito. Maladroits et bloqués par des Alsaciens bien en place, les Rémois n'ont jamais trouvé l'ouverture. Battu pour la deuxième consécutive, les Rémois prouvent que la période faste connue précédemment a été énergivore. Il reste désormais six matchs pour retrouver plus de réussite et éviter une fin de saison morose. Un challenge supplémentaire pour Will Still.

