Ligue 1 (34e journée) : le Stade de Reims retrouve la victoire contre Lille, avec le coeur (1-0)

La joie de Marshall Munetsi et Folarin Balogun après l'ouverture du score ce samedi contre Lille

Certes, personne n'était réellement inquiet pour le Stade de Reims en cette fin de saison. Mais plusieurs supporters étaient attristés à l'idée d'imaginer une saison gâchée par un printemps délicat. Avec coeur au milieu d'une partie de haut niveau et d'un joli duel proposé entre deux belles équipes, les joueurs rémois ont réconforté un public nombreux et bouillant ce samedi soir. En retrouvant les valeurs de combativité et de solidarité qui font traditionnellement leur force, les Rémois sont venus à bout d'une équipe lilloise qui n'a pas donné le match

ⓘ Publicité

Les premières minutes donnaient de bonnes indications. Habitués depuis un mois à concéder un but rapidement, le Stade de Reims jouait cette fois plus haut avec la ferme intention de bloquer le milieu lillois par un volume de jeu à haute intensité. Et si Folarin Balogun manquait le coche par deux fois, Marshall Munetsi, lui, ne ratait pas le cadre à la réception d'un ballon que l'Anglais avait envoyé sur la transversale.

La victoire du coeur

Si elle a eu du mal à revenir, la réussite retrouvait enfin le Stade de Reims. Pas à l'abri face à des Lillois en course pour l'Europe au classement, les Rémois poursuivaient généreusement leurs efforts. Marshall Munetsi, encore lui, pensait pousser le gardien lillois à la faute lors d'un duel hors de la surface. Mais après visionnage de la vidéo, Thomas Léonard revenait sur sa décision d'exclure le Nordiste. Comme il refusait le second but de Junya Ito pour hors-jeu.

Si les intentions restaient nobles, la fatigue se faisait logiquement ressentir. Lille en profitait pour appuyer. Et il fallut un Yevhann Diouf inspiré pour repousser miraculeusement sur sa ligne un ballon offert à Jonathan David. Les Lillois faisaient par ailleurs preuve de grande maladresse dans des choix offensifs qui auraient pu faire vaciller la défense rémoise. A l'aube du dernier quart d'heure, l'entrée des jeunes Valentin Atangana et Mohamed Touré (première en Ligue 1), redonnait un peu d'insouciance et de folie aux locaux. Avec coeur, les Rémois résistaient jusqu'au coup de sifflet final. Trois points supplémentaires qui cassent une série de trois revers consécutifs. De quoi soulager aussi. Avec 50 points au compteur, les Rémois retrouvent provisoirement le top 10, avant de défier, sans pression, Lens, nouveau 2e de Ligue 1.

loading

loading

loading