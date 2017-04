Ligue 1 (35e j) | L'En Avant de Guingamp doit rebondir après son élimination en Coupe de France

D'ores et déjà maintenus en Ligue 1 et éliminés de toutes les coupes nationales, les guingampais vont avoir une fin de saison très calme. Mais l'En Avant aurait tort de finir en roue libre. Le club peut encore viser la septième place du championnat, record égalé de la saison 2002-2003.

Quatre jours après l'élimination en demi-finale de Coupe de France, comment les joueurs guigampais vont réagir ? Sont-ils capables de tourner la page, de digérer le traumatisme ? Ou bien la déception sera-t-elle trop forte ?

Pas question de finir le championnat n'importe comment

Autant de questions au cœur de cette rencontre entre Guingamp et l'AS Saint-Etienne. Les footballeurs costarmoricains pourront sans doute compter sur le soutien du public de Roudourou. Mais la fin de saison pourrait se terminer en roue libre. Les guingampais sont déjà assurés de leur maintien en Ligue 1. Ils leur restent quatre matchs : réceptions de Saint-Etienne, Dijon et Metz. Et un seul déplacement à Nantes.

Mais que ce soit les joueurs ou l'entraîneur Antoine Kombouaré, tous l'affirment : ils ne lâcheront pas.

Tout le monde souffre de cette élimination, mais nous sommes des compétiteurs. Quand on trébuche, il faut se relever. C'est ce que j'attends de mes joueurs", Antoine Kombouaré

Antoine Kombouaré : "Il y a un beau match qui nous attend contre Saint-Etienne, il ne faut pas baisser les bras Partager le son sur : Copier

Encore des objectifs en cette fin de saison

Les joueurs guingampais auraient tort de laisser filer la fin de saison. 10e au classement avec 44 points, l'En Avant n'est qu'à deux points du septième, qui n'est autre que Saint-Etienne, son adversaire du soir ! Septième, soit le meilleur classement de l'histoire d'EAG. C'était lors de la mythique saison 2002-2003.

Le classement, c'est notre carotte d'ici la fin de saison. On veut finir le plus haut possible, parce qu'il ne faut pas oublier que Guingamp fait une très belle saison" Jonathan Martins Pereira, défenseur de l'EAG

Le club peut rééditer cette performance. Et puis finir le plus haut possible, c'est aussi la garantie de toucher plus de droits télévisés.