Ligue 1 (36e journée) : le Stade de Reims gâche encore face à Angers (2-2)

Plusieurs supporters disaient en sortant du stade Delaune qu'il est temps que la saison se termine. Une saison longue et éprouvante où les Rémois sont passés par toutes les émotions. Mais la plus fréquente, à l'image de ce dimanche, aura été la frustration. Tant dans la tête que dans les jambes, les Rémois semblent usés depuis quelques semaines. Et la première mi-temps face à Angers illustrait parfaitement cette fatigue. En 45 minutes, les spectateurs n'ont qu'un tir rémois à se mettre sous la dent. Et quel tir. Après dix minutes poussives, Junya Ito surgissait côté droit, éliminait d'un contrôle parfait son vis-à-vis, repiquait dans l'axe et trouvait les filets d'un joli tir du gauche. Un éclair au milieu d'une rencontre brouillonne où déchet technique et mauvais choix étaient légion. Sans idée, Angers ne proposait pas mieux. Si bien que les Rémois restaient en tête à la pause.

Pas inquiété jusque là, les Rémois donnaient pourtant le bâton pour se faire battre. Dès l'entame de seconde période, ils devaient concéder l'égalisation, la faute à plusieurs négligences défensives qui refroidissaient l'ambiance au stade. La réaction est bonne, toutefois. Et si Kaj Sierhuis, loin du niveau attendu, s'arrêtait au moment d'initier un fac à face, Folarin Balogun, lui, ne manquait pas d'inscrire son 20e but de la saison d'une belle reprise après un service d'Ito. Le Stade de Reims n'avait pas le temps de festoyer. Sur une nouvelle fragilité défensive, Emmanuel Agbadou manquait son dégagement. Et l'Angevin Abdelli envoyait un missile dans la lucarne de Diouf. Une punition provoquée par trop de fébrilité. Et si les entrées de Jens Cajuste et Valentin Antangana étaient intéressantes, les réalisations de Myziane Maolida et Mohamed Touré étaient trop justes pour espérer mieux qu'un nul, malgré les efforts de Ito. Pire, il fallut un bel arrêt réflexe de Yevhann Diouf dans les arrêts de jeu pour éviter la défaite. Un résultat frustrant qui a provoqué la colère de Will Still. Il faudra rester encore mobilisé à Lyon et contre Montpellier. La fin de saison est proche...

