Ligue 1, 36è journée : le TFC chute à domicile face à Caen (1-0)

Le TFC s'est incliné au Stadium face à Caen (0-1) pour le compte de la 36è journée de championnat. Face à un adversaire relégable au coup d'envoi, les violets, peu impliqués, n'ont pas proposé grand chose devant leur public... Douzième, le Téf reste englué dans le ventre mou du classement.

Vite, les vacances ! Mathématiquement (ou presque) assuré de rester dans l'élite la saison prochaine depuis plusieurs journées déjà, le Téfécé est passé à côté de son match face au Stade Malherbe de Caen. En donnant, parfois, l'impression de ne pas être franchement concerné par ce qu'il se passait sur la pelouse du Stadium. Pourtant, l'adversaire du soir, relégable au coup d'envoi, ne s'est, de son côté, pas franchement montré très menaçant durant la première mi-temps... Mais décroche, au final, une victoire très précieuse dans la course folle pour le maintien dans l'élite la saison prochaine.

Onzième match sans victoire pour le TFC

Alors qu'Andy Delort était passé tout près d'ouvrir la marque dans le temps additionnel du premier acte, les violets ont payé leur manque de précision et d'envie sur une contre-attaque éclair, conclue par la tête plongeante d'Ivan Santini, (58è) laissant Alban Lafont impuissant. A domicile, le Téfécé n'a plus connu le goût de la victoire depuis le 11 février (4-1 contre Bastia). Et sa série de match sans victoire "tout court", elle, s'élève désormais à onze... Ce qui a le don d'agacer Pascal Dupraz, le coach des violets, qui estime que certains de ses joueurs auraient tort de se croire déjà en vacances...

Pascal Dupraz, remonté contre ses troupes après la défaite à domicile contre Caen (0-1)

Pour essayer de remettre un peu de rose dans leur fin de saison, les violets vont tenter de relever la tête contre Metz la semaine prochaine. Un adversaire qui jouera libéré de toute pression puisqu'il a lui aussi assuré son maintien lors de cette 36ème journée. "Aussi", car malgré la défaite, le Téf est officiellement maintenu la saison prochaine. Et c'est peut-être tout ce que l'on retiendra de cette soirée...