Ligue 1 (37e journée) : Le Stade de Reims encore plombé à Lyon pour son dernier déplacement (3-0)

On s'approche de la fin. Et il est peut-être temps que ça se finisse. Ce samedi soir, le Stade de Reims n'est pas parvenu à gâcher la fête tandis qu'il réalisait son dernier déplacement lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Sans Yunis Abdelhamid, suspendu, les protégés de Will Still ont connu une entame bien difficile. Tandis que Folarin Balogun manquait une tête à bout portant dès la première minute, Emmanuel Agbadou trompait son propre gardien d'un malheureux contre sur un centre de Barcola. Six minutes plus tard, il était dépassé par le même Barcola. Il laissait le Lyonnais centrer pour Alexandre Lacazette qui ne se faisait pas prier pour fusiller Yevhann Diouf d'une frappe puissante.

ⓘ Publicité

Une fois de plus, l'entame de match était manquée. Et si les Rémois ne lâchaient pas, ils restaient trop maladroits devant le but pour espérer revenir au score. Pire, après la pause, et tandis que les débats restaient équilibrés, Emmanuel Agbadou finissait sa soirée cauchemar par une exclusion logique après avoir retenu irrégulièrement Lacazette juste avant la surface rémoise. C'en était trop pour les Rémois. Le coup-franc de Maxence Caqueret finissait d'achever tout suspens. A tel point que Will Still faisait entrer les jeunes. Fallou Fall s'installait en défense centrale, tandis que Samuel Koeberlé et Mamadou Diakhon découvraient la Ligue 1. Si les Rémois auront à coeur de bien finir la semaine prochaine contre Montpellier à domicile. Les regards semblent déjà tournés vers l'avenir.

loading

loading

loading