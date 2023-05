Ligue 1 (37e journée) : Suivez Lyon - Stade de Reims en direct

Le Stade de Reims opère son dernier déplacement de la saison en Ligue 1 ce samedi soir lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Les Rémois sont à Lyon, en pleine course à l'Europe, et qui souhaite rendre hommage à leur président Jean-Michel Aulas. Coup d'envoi à 21h.

A l'aller le Stade de Reims de Munetsi avait été tenu en échec par les Lyonnais de Lukeba © AFP - François Lo Presti On s'approche de la fin. Ce samedi soir, le Stade de Reims va tenter de réaliser une dernière performance en déplacement à l'occasion de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Les protégés de Will Still devront s'organiser avec une défense inédite en l'absence de Yunis Abdelhamid, suspendu. Les Rémois évolueront dans un contexte particulier au Groupama Stadium de Lyon. Tandis que les Rhôdaniens ont besoin de points pour croire à une qualification européenne, les Lyonnais feront aussi la fête à Jean-Michel Aulas qui quitte ses fonctions de président après 36 ans d'exercice. Avant ça, les féminines seront elles aussi sur la pelouse lyonnaise pour clore leur saison de D1. Assurées de terminer 6e quelque soit le résultat, les protégées d'Amandine Miquel défieront les championnes de France lyonnaises à partir de 17h30. Les deux rencontres sont à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne Ardenne, avec Alexandre Audabram et Julien Lampin.