LIGUE 1 - 3e journée : des équipes en quête d'un premier succès cette saison, Monaco joue (déjà) gros à Nîmes

La troisième journée de Ligue 1 débute ce samedi soir avec quatre affiches : Brest accueille Reims, Metz se déplace à Angers, Nantes reçoit Amiens et Bordeaux va à Dijon. Le leader, Lyon, est en déplacement à Montpellier dimanche, le PSG de son côté affronte Toulouse.

La troisième journée de Ligue 1 démarre ce samedi avec quatre rencontres à l'affiche. Elle se poursuivra jusqu'à mercredi, trois rencontres ont en effet été décalées à cause du G7 et de la forte mobilisation des forces de l'ordre au Pays basque. Les policiers ne pouvaient pas assurer la sécurité des matchs.

Des équipes à la recherche d'une première victoire cette saison

A 20h ce samedi soir, Bordeaux (16e) se déplace à Dijon (18e), deux équipes qui sont toujours en quête d'un premier succès en Ligue 1 cette saison. C'est également le cas de Nantes (14e) qui affronte Amiens (9e).

Angers reçoit Metz, le promu en forme qui pointe à la 4e place du championnat. Et enfin, ce samedi soir, le Stade Brestois accueille le Stade de Reims sur sa pelouse.

Victoire impérative pour Monaco

Ce dimanche à 15h, la lanterne rouge Monaco va devoir gagner face à Nîmes pour respirer après deux gros revers. A 17h, place à Strasbourg/Rennes. Après leur victoire la semaine dernière face au PSG, les Rennais espèrent confirmer.

Et à 21h, justement, le champion de France en titre reçoit Toulouse au Parc des Princes. La victoire est impérative pour les Parisiens qui vont devoir rassurer et se rassurer.

Et un Nice-Marseille pour finir

Mardi 27 août, à 19h, Montpellier accueille l'Olympique Lyonnais, leader provisoire de la Ligue 1 après deux beaux succès en championnat face à Angers et Monaco.

Et enfin, mercredi, Saint-Étienne se déplace sur la pelouse de Lille. à 19h. Et à 21h, l'OGC Nice affronte l'Olympique de Marseille. L'OM, 17e au classement, va devoir relever la tête après une défaite face à Reims et un triste match nul à Nantes.