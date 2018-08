Saint-Étienne, France

La Préfecture de l'Hérault vient de signer, ce mercredi, un arrêté préfectoral limitant le nombre de supporters de l'ASSE à pouvoir se déplacer samedi soir dans l'Hérault pour le match de la 3e journée de Ligue 1 qui oppose Montpellier à Saint-Etienne. 400 supporters des Verts sont autorisés à venir assister à la rencontre. Pas plus. Car, pour la Préfecture, il existe un "risque de troubles à l'ordre public".

Un déplacement encadré et limité

Comme pour le déplacement à Strasbourg dimanche, les supporters de l'ASSE vont devoir respecter certaines conditions précisées dans l'arrêté que France Bleu s'est procuré. Il est "interdit aux supporters [...] d'accéder au stade la Mosson, et de circuler ou stationner en centre-ville et aux abords du stade".

"Les supporters seront acheminés en bus ou minibus, et sous escorte policière." Un point de rendez-vous est fixé sur l'aire de repos de Nabrigas sur l'autoroute A9, samedi à 17h. Le tout dans la "limite de 400 supporters". Ce qui n'était pas le cas lors du déplacement en Alsace.

Par ailleurs, l'arrêté précise que "les drapeaux, pétards, fumigènes, banderoles et tout objet pouvant être utilisés comme projectile sont interdits dans l'enceinte" du stade. On apprend aussi à la lecture du document que quinze fumigènes ont été utilisés par les supporters de l'ASSE dimanche dernier à Strasbourg, et ce malgré l'arrêté publié par la Préfecture du Bas-Rhin.

A LIRE AUSSI : La préfecture du Bas-Rhin encadre le déplacement des supporters de l'ASSE

Déjà des bagarres entre supporters

Pour justifier ces mesures, la Préfecture de l'Hérault revient sur le _"contentieux historique qui oppose violemment, et depuis huit années, les ultras de l'ASSE et de Montpellier_". Pour elle, "les risques de confrontations sont majeurs", sachant que "chaque rencontre a été l'occasion de "fight" ou tentative de "fight", avant ou après le match, aux abords du stade, mais aussi en centre-ville."