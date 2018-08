Après deux journées de Ligue 1, Reims et Nîmes surprennent, le Paris Saint-Germain est en tête du championnat et c'est déjà (très) compliqué pour Bordeaux. La troisième journée du championnat de France débute ce vendredi 24 août et plusieurs clubs de l'élite jouent déjà gros.

La troisième journée de Ligue 1 commence ce vendredi 24 août avec Lyon-Strasbourg. Les deux promus de cette édition 2018-2019, Nîmes et Reims démarrent fort et peuvent espérer confirmer, le PSG, qui occupe la première place du classement, devra faire mieux face à Angers, et Bordeaux, qui ne s'est pas remis du départ de Gustavo Poyet, devra réagir pour ne pas sombrer. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la troisième journée de Ligue 1.

Nîmes et Reims, les surprises

Avec 6 points engrangés en deux matches, Reims et Nîmes peuvent savourer. Les deux clubs ont réalisé deux petits exploits en dominant respectivement l'OM (3-1) et l'OL (1-0), deux équipes qui prétendent au podium final. Au terme de la deuxième journée du championnat, Nîmes est second, Reims quatrième.

Pour la troisième journée de Ligue 1, Nîmes se déplace à Toulouse, tombeur des Girondins de Bordeaux la semaine dernière (2-1). Un match qui s'annonce important pour les deux formations qui jouent, en priorité, le maintien. C'est également le cas pour Reims qui va défier Amiens, défait par Montpellier lors de la deuxième journée de championnat. Nîmes et Reims peuvent espérer confirmer leur bonne entame de championnat en enchaînant une troisième victoire d'affilée qui semble, au vu des derniers résultats, accessible.

Le Paris Saint-Germain peut compter sur ses stars

Mené au score par Guingamp dès la vingtième minute de jeu, le Paris Saint-Germain a pu compter sur un grand Kylian Mbappé pour arracher la victoire au Roudourou (1-3), ce samedi 19 août. Le PSG est leader à a différence de buts (+5). Les hommes de Thomas Tuchel devancent trois équipes à 6 points : Nîmes (+3), Dijon (+3), et le Stade de Reims (+2).

Le champion de France en titre reçoit Angers pour le compte de la 3e journée, ce samedi 25 août, et cherchera a enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Le buteur du club de la capitale, Edinson Cavani, pourrait même faire son grand retour sur les pelouses françaises après sa blessure en Coupe du Monde face au Portugal.

Face à Angers, le PSG devra se montrer plus séduisant dans le jeu qu'il ne l'a été lors de son match face à Guingamp.

Des débuts compliqués pour Bordeaux et Nantes

Deux matches, deux défaites, et c'est déjà la crise aux Girondins de Bordeaux. Le club, qui s'est incliné face à Strasbourg (2-0) puis face à Toulouse (2-1), ne s'est pas remis du départ polémique de son entraîneur Gustavo Poyet. Eric Bedouet, qui assure l'intérim, est en difficulté. Alors que les Bordelais sortent d'un match nul en barrage aller de Ligue Europa (0-0) ce jeudi, le club devra faire mieux face à Monaco, ce dimanche 26 août en Ligue 1.

La rumeur d'une éventuelle arrivée de Thierry Henry à la tête de l'équipe peut avoir une certaine influence sur les joueurs bordelais qui vont tenter d'arracher, au moins, le point du match nul face au club de la principauté pour éviter une troisième défaite consécutive et plonger définitivement dans la crise.

Comme pour Bordeaux, les deux premières journées ont été marquées par l'enfer de Nantes. Après s'être incliné face à Monaco dès la première journée de Championnat, les canaris se sont écroulés face à Dijon (2-0) lors de la deuxième journée de Ligue 1. Les Nantais joueront face à Caen, ce samedi, pour la troisième journée de Ligue 1. Après un bon match nul contre Nice, les Caennais joueront crânement leur chance, eux qui visent en priorité le maintien en Ligue 1.