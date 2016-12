Ligue 1 - 4 mai 2013 : Le jour où le SM Caen gâcha la fête de l'AS Monaco

A chaque mi-temps, France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin font revivre une affiche qui a marqué l'histoire du club caennais. Pour cette 19e journée, nous revenons sur le match Monaco-Caen du 4 mai 2013 remporté par les footballeurs caennais (1-0).

France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin vous propose ce mercredi vers 21h40 sa traditionnelle chronique Une affiche-Une histoire. Elle vous permet de revivre à la mi-temps un match entre les deux adversaires du soir qui a marqué le SM Caen.

Les Monégasques avaient prévu les feux d'artifices.... Caen les a refroidi

Pour le déplacement à Monaco, nous vous proposons de revivre avec Damien Perquis le match Monaco-Caen (0-1) qui s'est déroulé lors de la 35e journée de Ligue 2 le 04 mai 2013. Ce jour-là, les joueurs de la Principauté pensaient obtenir et fêter officiellement leur retour en Ligue 1. Les hommes de Patrice Garande avaient contrarié la tenue des festivités.

"Ils avaient prévu les feux d'artifices et tout ça et on les avait un petit peu refroidi sur ce coup-là" se souvient Damien Perquis, qui ce jour-là veillait sur les buts du SM Caen.

Le but de Romain Poyet (8e) mettra fin à une série de 17 matchs sans défaites des Monégasques. Damien Perquis, désormais gardien de Valenciennes, nous fait revivre cette rencontre