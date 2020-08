Sans surprise, le 30 août prochain, à l'occasion du premier match à domicile de la saison des Grenats, et crise sanitaire oblige seulement 5000 personnes pourront entrer à St Symphorien, dont 4500 spectateurs. Seulement deux catégories de supporters pourront voir le match contre l' AS Monaco.

Ligue 1 : 4500 supporters pour FC Metz- AS Monaco, les tickets en priorité pour les abonnés et les donateurs

Ce sera une première à minima. Le 30 août prochain, à l'occasion de la 2e journée de la Ligue 1, seulement 5000 personnes pourront pénétrer à l'intérieur du Stade St Symphorien, pour la rencontre entre le FC Metz et l' AS Monaco.

Le club à la Croix de Lorraine avait formulé une demande de dérogation pour passer la jauge à 10 000 spectateurs, mais la Préfecture de Moselle a refusé et s'en tient aux normes sanitaires strictes établies par le ministère de l'intérieur et celui de la santé.

En enlevant les 500 personnes qui travaillent sur ce match (joueurs, staffs, délégués, arbitres, agents de sécurité, hôtesses...), 4500 spectateurs pourront donc voir ce match. L'attribution de ces places vient d'être définie par la direction du FC Metz. Par ailleurs, le parcage visiteur de St Symphorien restera fermé.

Le FC Metz choisit ses donateurs et ses abonnés

Pour cette rencontre, seuls les abonnés 2020-21 et les supporters qui ont renoncé à leurs avoirs de la saison passée, pourront acheter des places. La vente pour les donateurs aura lieu lundi et mardi et celle pour les abonnés du mercredi au vendredi.

En ce qui concerne les abonnés, le club précise que ceux qui achèteront une place se verront attribuer une déduction sur la facture de leur abonnement final.

Pas de tifos ni de chants dans les kops

Les ultras messins se mettront aussi en retrait durant cette entame de saison. La Horda Frénétik, la Gruppa, et la Génération Grenat n'animeront pas leurs tribunes respectives pour le premier match contre l' AS Monaco. " Ce n'est pas une grève des encouragements, mais c'est une décision liée au contexte sanitaire ", explique notamment Xavier Schmitt, le patron de la GG. Le protocole sanitaire de la Ligue va imposer le port du masque en tribune et la distanciation physique.

Et pour tous ceux qui n'iront pas au stade, je vous rappelle que France Bleu Lorraine diffusera cette rencontre, avec toute son équipe. Rendez-vous, le dimanche 30 août dès 14H30 pour l'avant-match de ce Metz-Monaco avec Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Thomas Lavaud.