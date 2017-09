Ligue 1, 5è journée : le TFC fait match nul à Troyes (0-0)

Pour son premier match post trêve internationale, le TFC a été accroché à l'extérieur par le promu troyen (0-0) pour la 5è journée de championnat. Après deux défaites à l'extérieur, contre Monaco et Paris, les violets ramènent de l'Aube leur premier point de la saison loin de leurs bases.

Un petit point, et puis c'est tout. Le Téfécé, qui restait sur deux lourdes défaites consécutives à l'extérieur, face à deux cadors du championnat, Monaco et le Paris Saint-Germain, a inscrit son premier point de la saison loin de son Stadium en décrochant le nul 0-0 sur la pelouse de Troyes. Mais pour le reste... comme le confiait Pascal Dupraz en conférence de presse d'après match, c'était un peu "circulez, il n'y a(vait) presque rien à voir."

Aucun tir cadré pour le Téf

Privé de Max-Alain Gradel, blessé, le Téf, qui avait aligné Giannelli Imbula comme titulaire, n'a tout simplement pas cadré la moindre frappe de la partie, à l'exception d'un but logiquement refusé à Delort pour une position de hors-jeu de Jean. Une absence d'inspiration offensive qui aurait pu lui coûter cher face à des Troyens pas assez réalistes, et tout près d'ouvrir le score à deux reprises par Niane (35è, 77è). Et comme l'expliquait Christopher Jullien : "Il faudra montrer un autre visage devant pour espérer briller lors du derby de la Garonne face à Bordeaux, vendredi prochain. Après, on stoppe l'hémorragie derrière, (ndlr : 11 buts encaissés en 5 matchs, plus mauvaise défense de L1) on ne prend pas de but, c'est un deuxième clean-shit qui fait du bien pour la confiance".