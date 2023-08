Ligue 1 : le capitaine du FC Metz, Matthieu Udol, encore absent face à l'OM

Ce mercredi 16 août, les joueurs du FC Metz ont effectué leur séance d'entraînement sur la toute nouvelle pelouse du Stade Symphorien, histoire de prendre leur marque, avant le premier match à domicile de la saison, ce vendredi contre l'Olympique de Marseille. Le traditionnel point presse d'avant-match a vu défiler Coach Bölöni et Cheick Tidiane Sabaly.

Udol encore absent

Malade et forfait à Rennes, ce dimanche, Matthieu Udol devrait encore manquer le prochain match contre l'OM. " c'est grave pour notre capitaine et j'espère que son absence ne sera trop longue ", a glissé, le regard inquiet, Coach Bölöni, lors du traditionnel point presse d'avant-match. Le technicien roumain du FC Metz n'a pas voulu en dire plus sur l'état de santé du défenseur messin, mais selon lui, il ne s'agit pas d'une blessure ! On rappelle que Matthieu Udol a été victime à quatre reprises d'une rupture des ligaments croisés du genou.

Le 28 mai dernier, après la victoire à Sochaux (0-1), lors de l'avant dernière journée de Ligue 2, Matthieu Udol avait été aussi victime d'un malaise, après son passage en zone mixte. Il avait été rapidement pris en charge par le staff médical du FC Metz.

Après sa blessure au genou, Ablie Jallow est encore trop juste pour reprendre la compétition. Il devrait être de retour dans 3 semaines.

St Symphorien retrouve la Ligue 1

Le 2 juin dernier, lors de la réception du Sporting Club de Bastia, St Symphorien, bourré à craquer, chavirait de bonheur après la victoire du FC Metz (3-2) et l'obtention de la deuxième place, synonyme de remontée. Pour ses retrouvailles avec l'élite, l'enceinte messine a donc hérité d'un gros morceau, l'OM.

C'est un vrai match de gala pour débuter la saison à la maison, mais c'est aussi un sacré défi pour le promu mosellan, qui est passé totalement à côté de son premier match à Rennes, dimanche dernier (5-1).

Lors du traditionnel point presse d'avant-match, Coach Bölöni a reconnu que " son équipe avait un peu trop respecté le Stade Rennais et qu'elle avait manqué de détermination " !

" Il faut corriger nos erreurs au plus et faire mieux ", contre l'OM, a ajouté l'attaquant sénégalais Cheick Tidiane Sabaly.

Sur leur pelouse, les Grenats n'ont plus battu l'OM depuis plus de six ans. Le 3 février dernier, grâce à un joli coup franc de Yann Jouffre, le FC Metz battait Marseille, 1 à 0. Depuis cette date, le club à la Croix de Lorraine a concédé à la maison, deux nuls et deux défaites.

L'OM en quête de pardon

Le foot est parfois cruel et les Marseillais en savent quelque chose ! Ce mardi, l'OM a été sorti dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos. Poussés aux prolongations par les Grecs, les Phocéens ont craqué lors de la séance de tirs au but (3-5). Le club provençal va donc arriver à St Symphorien, avec la mine des mauvais jours et sans l'envie de se refaire une santé face au promu mosellan.

En championnat, l'OM a débuté sa saison au Vélodrome, par un succès contre le Stade de Reims (2-1). Lors de l'intersaison, Marseille a changé d'entraîneur (Marcelino à la place de Tudor) et mené un gros mercato, avec les arrivées de l'ancien Messin Ismaïla Sarr, de Pierre-Eymerick Aubameyang ou encore de Geoffrey Kondogbia.

La saison dernière en Ligue 1, l'OM avait signé en déplacement, 12 victoires, trois nuls, contre seulement quatre défaites.

Pour cette rencontre, l'OM sera privé de ses bruyants ultras, privés de déplacement lorrain par la commission de discipline de la LFP, qui a sanctionné leurs comportements lors d'un match à Ajaccio, la saison dernière.

FC Metz-Olympique de Marseille, coup d'envoi ce vendredi à 21heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 20h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit.