Lorient veut se rappeler au bon souvenir de Reims, près d'un an après sa dernière victoire à l'extérieur

Pour son premier match officiel avec Lorient, et son premier but, Terem Moffi a participé au dernier succès à l'extérieur du FC Lorient à Reims le 17 octobre 2020

Lorient veut se rappeler au bon souvenir de Reims, le 17 octobre 2020, pour le premier match de Terem Moffi et son premier but. Il y a déjà plus de onze mois que le FCL n'a plus gagné en déplacement, et un succès 3-1 au stade Auguste Delaune où il est attendu ce dimanche à 15h pour la 6e journée de Ligue 1.

9 nuls et 10 défaites

Depuis, les Merlus compilent neuf matchs nuls et neuf défaites en déplacement en championnat, plus un revers en Coupe de France au Puy, club de National 2. "La seule chose qui me réconforte, c'est que toute série a une fin". La lapalissade est signée Christophe Pélissier, l'entraîneur des Merlus.

Il n'y a pas de blocage

Car si la série dure depuis son seul succès en voyage l'an passé, lui l'assure. "Il n'y a pas de blocage par rapport à ça. C'est simplement qu'à l'extérieur, on doit déjà être performant dans ce qu'on propose". Ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là, la saison dernière (dix points pris seulement, pire équipe de L1 en déplacement avec un bilan d'une victoire, sept nuls et onze défaites) mais aussi plus récemment à Montpellier par exemple.

En revanche, force est de reconnaître que le FCL a aussi parfois été à la hauteur, comme à Monaco l'an passé, où Lens fin août... sans que les Lorientais soient récompensés par la victoire.

Être plus efficace dans les deux surfaces

Aux yeux de Christophe Pélissier, le contenu livré par les Merlus ne pose plus forcément problème. "On n'a pas de modification entre ce qu'on propose à la maison et à l'extérieur. Maintenant, donc, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace dans les deux surfaces pour gagner les matchs".

Le FCL ne renverse pas les situations à l'extérieur

Car c'est bien l'efficacité qui est en question lorsqu'il égraine les ratés ou les mauvais choix de certains matchs passés. Celui joué à Lens l'illustre aussi. "On dirait qu'il y a également une part de réussite - qui peut venir de la confiance - qui nous fuit un peu à l'extérieur" reprend Christophe Pélissier. Quand le FCL renverse des matchs dans les derniers instants au Moustoir (Lille la semaine dernière, Dijon, PSG, Saint-Etienne en phase retour l'an passé), ça n'est pas le cas à l'extérieur. Plus de onze mois plus tard, l'heure est-elle (re)venue ?