Ligue 1, 7e journée : Le Clermont Foot veut reprendre les Rennes de son destin

Pas le temps de gamberger pour le Clermont Foot. Après le match nul de dimanche contre Brest, il faut tout de suite basculer sur le match suivant, qui arrive ce mercredi.

Ironie du calendrier, c'est à nouveau à des Bretons que les Auvergnats vont se frotter. Mais ceux-là sont quelques crans au-dessus : ce sont les Rennais, engagés en Coupe d'Europe (Ligue Europa Conférence), qui visent le top 5 de la Ligue 1, et qui pour ce faire ont dépensé 85M d'euros en transferts, soit quatre fois le budget du Clermont Foot

Un Rennes malade

Mais voilà, bonne ou mauvaise nouvelle, Rennes ne va pas bien : une seule victoire en six matchs (c'était contre Nantes il y a un mois), et surtout, trois défaites sur les trois dernières rencontres, sur le même score (2-0). Loin, très loin de leurs ambitions européennes. Et le Clermont Foot peut peut-être en profiter.

Pour cela, il lui faudra annihiler toutes les possibilités de réveil rennais, en étant beaucoup plus clinique dans le dernier geste, ce qui a cruellement manqué, notamment en première période, contre Brest. Il faudra aussi éviter de prendre le premier but, ce qui a été le cas sur les quatre derniers matchs. Et la statistique est encore plus éloquente : Clermont n'a gagné aucune de ses quatre dernières rencontres.

Une semaine bien chargée

C'est aussi une semaine avec trois matchs (Brest dimanche dernier, Rennes ce mercredi, et Monaco ce dimanche qui arrive), avec plusieurs crans d'exigence supplémentaire par rapport à la Ligue 2. Il faudra donc gérer les états de forme, ce qui pourrait permettre de voir des joueurs qui ont eu peu ou pas de temps de jeu cette saison, comme Busquets, Billong ou Albert.

Expulsé contre Brest, Johan Gastien est automatiquement suspendu contre Rennes. Il pourrait être plus lourdement condamné selon la décision de la commission de discipline jeudi soir, décision redoutée par Pascal Gastien, toujours furieux de ce carton rouge injustifié selon lui.

