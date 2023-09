Ligue 1 (7ème journée) Match nul du PSG à Clermont 0-0

En première mi-temps malgré une domination et de belles occasions par Dembélé à la 19 minute dont la frappe cadrée a été bien sortie par Diaw et Vitinha à la 41ème sur une autre jolie frappe, le PSG bien muselé par les Clermontois est rentré au vestiaire sur un 0-0.

Dès l'entame de la 2ème mi-temps Clermont obtient une superbe occasion mais Donnaruma sort un double arrêt exceptionnel sur sa ligne. Le jeu devient très ouvert mais aussi plus brouillon et les occasions se succèdent des deux côtés. Mbappé frappe notamment le poteau à la 54ème minute et un petit ballon piqué de Ramos est détourné par le gardien à la 81ème. Un Diaw des grands jours qui sortira toutes les situations dangereuses des Parisiens et qui préservera le match nul jusqu'au bout.

Le PSG décevant en championnat qui devra montrer un visage plus réaliste en LDC à Newcastle mercredi. Match à vivre dès 20h sur France Bleu Paris

