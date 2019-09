Ligue 1 - 8e journée :

On l'attendait depuis plusieurs semaines, depuis la victoire à Dijon en début de Championnat. L'ASSE signe enfin une victoire (0-1). Une victoire importante. Une copie très imparfaite, mais on a vu plus de solidarité en seconde période, ça fait plaisir à voir. Mais les Verts restent 19e de Ligue 1.