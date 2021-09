Ligue 1, 8e journée : Le Clermont Foot en reconquête face à Monaco

Le match de dimanche sera le premier affrontement entre le Clermont Foot et l'ASM de l'histoire. Sauf qu'ASM ne veut pas dire Association Sportive Montferrandaise, mais Association Sportive de Monaco. Et que l'écart entre les deux clubs, l'un promu et novice dans l'élite, et l'autre très expérimenté, calibré pour le haut du tableau, et demi-finaliste de Ligue des Champions (2017). Bref, un autre gros morceau de Ligue 1, après celui de mercredi, pour un Clermont Foot sevré de victoires depuis 5 matchs.

Des Clermontois "vexés" après Rennes

Jouer un tel adversaire quatre jours après avoir pris la plus grosse raclée de son histoire, ce pourrait ne pas être un cadeau. Mais Pascal Gastien s'est voulu rassurant. D'une part, il a confiance en ses joueurs, "vexés" après la déconvenue bretonne ; et d'autre part, il estime que dans l'optique du maintien, son équipe n'a "pas de pression", et qu'elle a donc tout à gagner, à essayer d'aller prendre des points. Il compte d'ailleurs sur l'appui du public pour faire un coup.

Même son de cloche du côté du souriant milieu de terrain Salis Abdul Samed, qui a assuré que la soirée rennaise était désormais digérée, d'une part parce qu'il le fallait, d'autre part au vu du calibre de l'adversaire de dimanche, et enfin parce qu'il s'agit du troisième match en une semaine pour le Clermont Foot.

Monaco, "une des meilleures équipes françaises"

Bardé d'internationaux (Volland, Ben Yedder, Tchouaménie, Sidibé...), l'effectif cinq étoiles de Monaco est calibré pour tout écraser sur son passage. D'autant plus que dès jeudi, les Monégasques joueront en Ligue Europa, et les Clermontois risquent de servir de répétition générale. Il faudra donc tenir, et resserrer les boulons derrière.

Pascal Gastien n'a pas fait de mystère : il est sous le charme de l'équipe de Niko Kovac, une des meilleures équipes françaises et d'Europe, selon lui. "C'est l'équipe qui pratique le meilleur football dans notre championnat, collectivement. On a intérêt à être prêts et compacts, sinon ce sera très dur" selon lui.

Une saison "compliquée", la bonne nouvelle Johan Gastien

Quoiqu'il arrive, Pascal Gastien ne veut pas que son équipe se replie et perde son football parce qu'elle sort de deux grosses raclées (4-0 contre le PSG et 6-0 contre Rennes). Le tacticien auvergnat savait que la saison serait compliquée, et que l'apprentissage se ferait à la dure. Mais surtout, il sait de quoi son équipe est capable.

Et pour affronter Monaco, il pourra compter sur le retour de son fils Johan. L'importantissime milieu de terrain a été suspendu un match après son carton rouge du week-end dernier contre Brest. Une suspension déjà purgée contre Rennes mercredi soir.