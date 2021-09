Ligue 1 - Déplacement de Lorient à Lyon : "Attention à dire que ça n'est que du bonus"

Le FC Lorient peut-il aller encore plus haut ? Etonnant 3e ex aequo de Ligue 1 avant le début de la 8e journée, le FCL se déplace à Lyon, qui compte un point de moins, ce samedi soir à partir de 21h. Tombeurs de Nice mercredi, les Merlus réalisent un excellent début de saison qu'ils vont essayer de confirmer en déplacement. Car même s'ils n'ont toujours pas gagné depuis près d'un an à l'extérieur, les Lorientais ramènent régulièrement des points comme cela a été le cas à Saint-Etienne, Lens et Reims cette saison.

Le FCL est sur un petit nuage

L'un des défis qui attend les Merlus, c'est aussi d'éviter la décompression. C'est même le piège à éviter parce que le FCL est sur un petit nuage. Il est imprenable à domicile avec trois victoires en trois matchs cette saison, mais surtout contre les cadors Monaco, Lille et Nice. Il se révèle aussi relativement solide à l'extérieur. Il y a une forme d'emballement naissant autour de la formation lorientaise, elle qui compte déjà 12 points après 7 matchs soit autant qu'après 19 rencontres l'an passé.

Face à des équipes comme Lyon, ça peut faire cher

Le match à Lyon s'apparente à une rencontre bonus chez un autre gros client de Ligue 1 pour les Merlus, surtout pour clore un cycle de trois matchs joués en six jours. Mais l'entraîneur Christophe Pélissier a prévenu, dès la victoire mercredi soir contre Nice. "Attention à dire que ça n'est que du bonus" lance le technicien, "face à des équipes comme Lyon, ça peut faire cher. Il faut aller là-bas sans croire qu'on va livrer un match tranquille et bonus. Non, non". S'il devra se passer de Moritz Jenz (suspendu) et Jérémy Morel (blessé) en défense centrale et d'Adrian Grbic (cheville) en attaque, l'entraîneur enregistre, au milieu de terrain, le retour de son capitaine Fabien Lemoine.

Essayer de développer notre jeu où que ce soit et contre qui que ce soit

L'un des objectifs avoués de cette saison, et partagés avec les joueurs, "c'est d'essayer de développer notre jeu où que ce soit et contre qui que ce soit". L'occasion de rappeler que Lorient court encore et toujours après une victoire à l'extérieur depuis près d'un an, et un succès 3-1 à Reims le 17 octobre 2020. Et la claque reçue à Montpellier, en début de saison, est un rappel : le moindre relâchement ne pardonne pas. Les Merlus sont donc prévenus du danger qui les attend à Lyon. Et l'adversaire du FCL n'est peut-être pas tant Lyon... que le FCL lui-même.

La 8e journée

Le classement