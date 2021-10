Ligue 1, 9e journée : Le Clermont Foot à la pêche au merlu... et aux points

Deux clubs qui vont lutter contre le maintien, deux trajectoires inverses. D'un côté, un Lorient qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison (le 22 août dernier, sur la pelouse de Montpellier), qui a tenu en échec Lens et Lyon, et qui a battu Nice, Monaco et Lille, et qui se retrouve à la 6e place, avec 13 points. De l'autre, un Clermont Foot qui n'a pas gagné depuis 6 matchs, qui a encaissé 14 buts sur les 4 derniers matchs et n'en a marqué que deux.

Retrouver de l'efficacité devant et derrière

Pourtant, Clermont n'a pas perdu son jeu, loin de là. Il a montré, notamment sur la première demi-heure contre Monaco, qu'il était capable de faire tourner même les meilleurs en bourrique. Mais voilà, Clermont a des soucis d'efficacité devant le but : seulement deux marqués sur les quatre derniers matchs ! Impensable pour cette équipe qui était la troisième meilleure avant-garde de Ligue 2 la saison passée.

Il faudra aussi se rassurer en défense : 16 buts encaissés déjà cette saison, soit presque autant que sur toute la saison dernière (25) ! Et Arthur Desmas, qu'on a vu fébrile ces derniers temps, n'est pas le seul responsable. C'est tout un collectif qui doit se mettre à la hauteur de l'enjeu et du niveau imposé par la Ligue 1. Monaco, qui a marqué sur quasiment tous ses tirs cadrés, avait donné une leçon de réalisme aux Clermontois.

Pascal Gastien s'est toutefois fendu d'un mot contre l'arbitrage vidéo, énervé par des dysfonctionnements qui n'ont pas joué en faveur du Clermont Foot, nommant explicitement l'intervention litigieuse de Sidibé sur Berthomier contre Monaco, et le carton rouge, injustifié selon lui, contre Johan Gastien. A écouter ci-dessous.

Pascal Gastien vent debout contre l'arbitrage vidéo dysfonctionnel selon lui Copier

Un Lorient intraitable à domicile

En face, c'est un Lorient qui a remporté ses sept derniers matchs à domicile, y compris contre des équipes du haut du tableau comme Monaco, Lille et Nice. Il a aussi encaissé deux fois moins de buts que le Clermont Foot (8), grâce notamment aux très bonnes performances d'un défenseur né en Auvergne (à Aurillac) et formé au Clermont Foot, où il a ensuite passé quatre années en pro : Julien Laporte. L'affrontement au Moustoir promet d'être très disputé.

Mais à l'image de Mohamed Bayo, tout juste prolongé, le groupe auvergnat ne perd pas confiance. Clermont ne s'en sortira que par le jeu, son jeu, et sans se trahir. "Si on commence à faire autre chose, on va faire n'importe quoi, car on ne saura pas comment faire. Il faut qu'on garde notre jeu, qu'on le travaille, pour s'améliorer", estime le buteur auvergnat. Bayo sait qu'il doit encore progresser, lui qui a manqué deux grosses occasions de tuer le match contre Monaco dimanche dernier.

Des blessés des deux côtés

Pour ce match, plusieurs blessés des deux côtés. Chez les Merlus de Lorient, Adrian Grbic, l'ancien Clermontois, vendu à l'issue de la saison 2020 (10 millions d'euros), est blessé, tout comme les expérimentés Jérémy Morel et Laurent Abergel

Côté clermontois, Pascal Gastien déplore les blessures de Boyer, Jaby, Magnin, Allevinah et Khaoui. Hamel est lui forfait administratif : son prêt de Lorient à Clermont lui interdit de jouer contre son ancienne équipe.

