FC Lorient : Grbic, Morel et Abergel absents pour affronter Clermont, Jenz de retour

Avant la coupure internationale, le FC Lorient, très bien placé dans la première moitié de tableau de la Ligue 1, tentera de donner un dernier coup de rein contre Clermont dimanche pour la 9e journée afin d'y rester. Mais, pour défier les Auvergnats promus cette saison, le FCL sera privé de trois joueurs.

Grbic et Morel sur le flan

Ce vendredi, l'entraîneur Christophe Pélissier a confirmé les absences d'Adrian Grbic et Jérémy Morel, blessés, et de Laurent Abergel, suspendu. L'attaquant autrichien et ex-Clermontois souffre d'un pied. "Il a passé un scanner et est touché au niveau du métatarse. On verra la semaine prochaine comment on adaptera son programme" a indiqué le technicien des Merlus, alors que son défenseur malgache est toujours touché aux ischios.

Abergel suspendu, Jenz en revient

Si Laurent Abergel paye une accumulation de cartons jaunes, le défenseur Moritz Jenz revient lui d'une suspension après avoir purgé un match à la suite de son exclusion face à Nice. Il devrait retrouver une place de titulaire dans la défense à trois centraux.