Ligue 1 à 18 : "ça n'arrange pas les clubs de Ligue 2", estime Samuel Laurent, patron du FCSM

La LFP a adopté ce jeudi 3 juin la réforme de la Ligue 1. Réunis en assemblée générale, des dirigeants de la quarantaine de clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et National 1, ainsi que des joueurs, entraîneurs ou arbitres, ont voté à la quasi-unanimité le passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1 à compter de la saison 2023-2024.

Toujours 20 clubs en Ligue 2

L'idée c'est d'aider les clubs français à traverser la crise économique causée par la pandémie. Une décision qui ne surprend pas Samuel Laurent, contacté par France Bleu Belfort Montbéliard : "c'était quasiment acté et puis ça part d'une réalité financière qu'on ne peut pas occulter : le foot va mal. C'est parfaitement compréhensible qu'on soit moins nombreux à se partager le gâteau." Le mode de relégation à la fin de la saison 2022-2023 a également été fixé : quatre clubs descendront de Ligue 1 et deux seulement monteront de Ligue 2. Cet abaissement du nombre de clubs en Ligue 1, et donc de journées à disputer (34 au lieu de 38), avait été évoqué par le président de la LFP, Vincent Labrune, peu après son entrée en fonction à l'automne dernier.

La porte ne se ferme pas entièrement, ça va devenir un groupe plus élitiste chaque année, mais il y aura quand même deux descentes et deux montées, ça reste un championnat accessible. - Samuel Laurent

Mais pour le patron des Jaune et Bleu la décision avantage les équipes de l'élite. "Ça ne pas va pas arranger les clubs de Ligue 2. Ce qu'on peut regretter dans cette affaire c'est qu'on ait eu aucune contrepartie. On aurait du demander plus de fluidité, plus de montée pendant quelques saisons par exemple, pour qu'il y ait plus d'échanges. Ce n'est pas été le cas, on acte la décision qui a été pris en haut et nous en Ligue 2 on fait avec", poursuit Samuel Laurent.

Pour autant, la direction sochalienne ne s'affole pas. "La porte ne se ferme pas entièrement, ça va devenir un groupe plus élitiste chaque année, mais il y aura quand même deux descentes et deux montées, ça reste un championnat accessible." Dans l'idéal, il faudrait donc que le FCSM retrouve la Ligue 1 dès la saison prochaine, en 2021-2022, ce qui lui laisserait de plus amples marges de manœuvres.

Remontée du FCSM en 2001, quand la première division comptait... 18 clubs

Et pas question non plus selon le directeur général exécutif de mettre plus la main à la poche pour remonter dès la fin de saison prochaine : "Il ne faut jamais agir en fonction des conjonctures immédiates. On va faire un recrutement de qualité cet été, mais il n'y a pas de raison d'altérer ça pour une décision qui était dans les tuyaux depuis des mois. Notre ambition reste de remonter au plus vite, de faire les meilleurs matchs possibles, de préparer les saisons du mieux possible, sans essayer d'anticiper des décisions administratives que l'on ne maîtrise pas de toute façon."

La première division comptait déjà 18 clubs entre 1997 et 2002. C'est à cette période que le FCSM est remonté dans l'élite, en 2001. Faut-il y voir un signe ?