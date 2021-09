Ligue 1 : à Bordeaux, Rennes doit bonifier sa victoire face à Clermont

Après sa démonstration contre un faible Clermont (6-0) mercredi, le Stade Rennais se déplace à Bordeaux ce dimanche pour la huitième journée de Ligue 1. Un adversaire irrégulier depuis le début de saison, qui concède beaucoup de buts, mais qui vient de prendre quatre points sur les deux dernières journées.

Capitaliser sur la victoire face à Clermont

Face aux Auvergnats, les Rennais ont été très ambitieux dans leur pressing, combattifs, spontanés et inspirés dans leur jeu d'attaque. Un visage qui doit être celui du Stade Rennais pour la suite de la saison ? La réponse du milieu de terrain Jonas Martin : "Je pense que c'est ce que le club veut, c'est que les supporters veulent, la direction aussi. Il faut presser, oui, mais sans le faire n'importe comment. Un match ça se construit : on ne peut pas non plus le faire de la première à la dernière minute, en pressant n'importe comment et en prenant des contres, après on va dire qu'on presse mal. Il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles, et c'est la détermination qu'on met dans le pressing qui fait la différence." Une détermination que l'ancien strasbourgeois a parfaitement symbolisée mercredi, alors qu'il retrouvait une place de titulaire pour la première fois depuis plus de six mois en raison d'une blessure.

Après analyse vidéo de la rencontre des siens contre le Clermont Foot, Bruno Genesio a constaté quelques points d'amélioration possibles avant de jouer Bordeaux : "Il y a encore parfois un équilibre à conserver, quand on a le ballon et qu'on le perd. Il faut aussi encore un peu plus de justesse technique pour mieux finir nos actions. Surtout, je trouve qu'on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, parfois on en a oublié un peu de mettre le pied sur le ballon, et du coup on l'a reperdu un petit peu vite. Mais je préfère ça quand même à la possession stérile qu'on a pu avoir parfois."

Les défenses à trois ne réussissent pas à Rennes cette saison

Cette saison, les trois matchs perdus par Rennes l'ont été face à des défenses à trois dans l'axe : Angers, Reims et Marseille. A trois reprises, les Rouge et Noir se sont inclinés 2-0, et ont semblé en difficulté face au défi tactique proposé par l'adversaire. Bordeaux évolue également avec ce schéma depuis le début de saison. "C'est un peu le système à la mode, juge Jonas Martin. Après je pense que ce qui est important, c'est l'animation défensive et offensive que tu mets. Si tu es tueur dans les deux surfaces, que tu joues à deux ou à six derrière, pour moi ça ne change pas grand chose." Bruno Genesio lui balaie la thèse de défaites liées au schéma adverse : "C'est surtout lié à notre manque d'engagement, peut-être à Marseille une incompréhension sur certaines consignes, mais en aucune manière ce n'est lié à une défense à trois ou à cinq."

Système à trois ou non, Bordeaux est la pire défense du championnat depuis le début de saison, avec 16 buts encaissés en sept matchs. À Rennes d'en profiter ce dimanche au Matmut Atlantique.