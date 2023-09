Ligue 1 : à Brest, la défense du Stade Rennais attendue plus solide

Warmed Omari et Arthur Theate, les deux défenseurs centraux les plus alignés en 2023 par Bruno Genesio

Face au Havre le week-end dernier, la défense rennaise nous a gratifié d'une séquence défensive digne de "Vidéo Gag" du propre aveu de Bruno Genesio. Une succession d'erreurs, des joueurs passifs et manquant de concentration, et des Havrais, pourtant réduits à dix, qui n'en demandaient pas tant pour inscrire le but de l'égalisation. La saison dernière Rennes était la troisième équipe à encaisser le plus de buts suite à des "erreurs nettes" (7) en Ligue 1, la deuxième en proportion de buts encaissés sur ces mêmes erreurs (18%).

"Il faut qu'on apprenne plus vite de nos erreurs passées" - Bruno Genesio

"Ce qui m'embête le plus, c'est que ça ne date pas du match du Havre, pousse Bruno Genesio. Il faut que l'on apprenne plus vite de nos erreurs passées si l'on veut franchir un cap. (...) Mais je regarde beaucoup de matchs, et je vois aussi que les grandes équipes commettent des erreurs." A Rennes, ces erreurs et ces sautes de concentration sont un peu le revers de la médaille d'un jeu résolument tourné vers l'attaque. Bruno Genesio : "C'est un peu comme un gardien de but qui joue dans une équipe où il a quarante tirs par match à arrêter, il est très très bon, on le prend dans un club où il n'a qu'un arrêt à faire et puis il est moins bon, ça arrive, c'est comme ça. L'arrêt il ne le fait pas parce qu'il n'est pas concentré. C'est la même chose pour les défenseurs." Des sautes de concentration qu'il faut vite gommer si les Rennais veulent ramener trois points chez des Brestois séduisants depuis le début de saison.

Concerné au même titre que ses partenaires derrière, le défenseur central rennais Warmed Omari avance un autre point de réflexion : "Je pense qu'il n'y a pas assez de communication sur certaines phases. Je pense que si on parlait un peu plus, ça gommerait déjà certaines erreurs, et ça nous permettrait de gratter quelques points." Autre questionnement : la charnière formée par Omari et Theate est-elle vraiment complémentaire ? Leurs profils, plutôt à l'aise avec le ballon, paraissent assez similaires sur le papier.

Bruno Genesio répond : "On peut penser ça, mais encore une fois on est une équipe avec beaucoup de possession. Ce n'est pas facile pour nos défenseurs, on leur demande beaucoup : on leur demande d'être les premiers à sortir le ballon, d'être bons dans la relance, de jouer souvent avec 40, 50m dans leur dos, d'être très concentrés... Mais c'est le haut niveau ! Il faut qu'ils progressent là-dessus, et que nous on les fasse progresser là-dessus."

Trop de buts encaissés par rapport aux occasions adverses

Depuis le début de saison, Rennes manque surtout d'efficacité défensive note encore Bruno Genesio : "Sur les trois premiers matchs, on est l'équipe qui se procure le plus d'occasions de but et une de celles qui en concèdent le moins (voir ci-dessous). Ce qui m'embête, c'est que l'on prend trop de buts par rapport au nombre d'occasions qu'on concède, mais ça veut dire qu'à un moment donné on va certainement inverser cette tendance-là. Il faut continuer dans l'optique de jouer, et c'est à nous le staff de trouver les moyens à l'entraînement de faire travailler, notamment aux joueurs défensifs, ces points-là." Attention, l'adversaire de ce samedi, Brest, n'est pas en reste. Les Ty'Zefs sont la cinquième équipe à s'être procurée le plus d'occasions depuis le début de saison. La défense rennaise est prévenue.