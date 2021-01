Ligue 1 - A Brest, malgré le huis clos, des supporters voient les matchs du Stade Brestois

Les matchs à huis clos, ce n'est pas pour tout le monde à Brest ! Des fans du Stade Brestois arrivent tout de même à suivre en direct les rencontres des Ty Zefs. Et pour cause, leur appartement offre une vue directe sur la pelouse du stade Francis Le Blé. Nous sommes allés à leur rencontre.

A la veille du derby de la 20e journée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et Rennes, ce dimanche à 13h, nous sommes allés à la rencontre de supporters brestois qui peuvent voir les matchs de leurs yeux. Et oui ! Ils sont très peu nombreux, mais il y en a quelques uns car le stade Francis Le Blé est l'une des rares enceintes où des barres d'immeubles offrent encore une vue sur la pelouse.

Vue imprenable sur la pelouse du stade Francis Le Blé depuis une vingtaine d'appartements © Radio France - Nicolas Blanzat

Une vingtaine d'appartements avec vue, totale ou partielle, sur la pelouse

Quatrième étage sans ascenseur d'un immeuble situé rue de Douarnenez. L'appartement de Tanguy offre une vue imprenable au dessus de la tribune à ciel ouvert Britanny Ferries. "On a de la chance !" dit, en forme d'évidence, ce fervent fan des Ty Zefs. Il vit là depuis trois ans avec totale vision sur la pelouse. "Ca valait le coup de venir habiter ici pour voir, ça fera des souvenirs" plaisante-t-il, lui qui a porté plus jeune le maillot du Stade.

Je ne suis pas à plaindre

Cette année, il profite encore plus du spectacle que les deux saisons précédentes alors que le huis clos total est en vigueur depuis novembre. "Ca évite de prendre un abonnement pour un an qui ne sert à rien à cause du covid ! Je ne suis pas à plaindre" se marre celui dont deux pièces donnent directement sur Le Blé. Elles permettent d'assister aux matchs à "six ou sept maximum. _Plusieurs personnes me demandent souvent de venir_, mais ce n'est pas possible !"

Sur cette photo capturée sur le site internet du Stade Brestois, on distingue les appartements avec vue Le Blé - capture d'écran du site www.sb29.bzh

"On regarde les matchs de notre chambre, assis sur le lit

Même chose pour une voisine dont les enfants de la famille se régalent à chaque fois. "Ils n'en reviennent pas qu'on habite ici avec vue sur le stade. Nous, on le voit de notre chambre. On regarde les matchs assis sur le lit, fenêtre ouverte !" Margaux, immeuble attenant rue du Guilvinec, a aussi fréquemment de la visite. "Mon père vient. Il est fan et supporte à fond les joueurs".

Le loyer ne coûte pas plus cher !

A une nuance près, elle n'habite qu'au 3e étage. Vue sur les deux tiers du terrain, mais "on ne voit qu'un but", celui situé côté tribune Quimper. "Mais, surtout, on a l'ambiance et on participe un peu" avec des matchs à domicile prolifiques et sans défaite depuis l'instauration du huis clos en novembre. Un avantage bien appréciable pour ces riverains dont les rues sont régulièrement bouclées lors des matchs, et les places de stationnement obligatoirement libérées sous peine de mise en fourrière des véhicules. Un avantage en nature car les loyers ne coûtent pas plus cher pour ceux qui ont vue sur le stade.

On les entend crier, ça fait plaisir !

"On les voit et on les entend" assure Haris Belkebla, "on leur fait parfois des petits signes à l'avant match. Et même après le match contre Saint-Etienne, avec Gautier Larsonneur, on est monté en haut des gradins de la tribune pour les saluer" continue le milieu de terrain des Ty Zefs. "C'est sympa de leur part et on leur fait un petit coucou ! On les entend crier de temps en temps, ça fait plaisir !" A n'en pas douter ce dimanche, pour le derby, il y aura encore du monde aux fenêtres pour espérer voir chuter Rennes.