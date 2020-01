Ligue 1 : à l'arrache, le Stade Brestois vient à bout d'Amiens dans les dernières minutes

Pas la plus belle, mais sans doute l'une des plus importantes victoires de la saison du Stade Brestois. Brest compte dix points d'avance sur Amiens, le barragiste, grâce à sa victoire 2-1 lors de la 21e journée. Mendy et Cardona sont les buteurs.