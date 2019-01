Ligue 1 - A la dernière seconde, Strasbourg crucifie Bordeaux (1-0)

Face à un adversaire qu'ils retrouveront dès ce mercredi en Coupe de la Ligue, les Girondins de Bordeaux, peu entreprenants, ont encaissé un but à la dernière seconde et s'enlisent toujours plus dans le ventre mou du classement de la Ligue 1.

Bordeaux, France

Strasbourg-Bordeaux, acte I. Pour la 22e journée de Ligue 1, et avant leur confrontation ce mercredi en demi-finale de la Coupe de la Ligue, les deux équipes ont offert à la Meinau un duel rugueux et pauvre en occasions. Strasbourg, 5e de Ligue 1 au coup d'envoi, l'a emporté au bout du bout (1-0), face à des Girondins dont le jeu peine toujours à convaincre.

En première période, des gardiens bien tranquilles

La première mi-temps a été extrêmement pauvre en occasions. Bien organisés mais timides, et gênés en début de match par le pressing strasbourgeois, les Girondins de Bordeaux ont peu osé aller de l'avant. Du côté du Racing, si on s'essaie à la frappe qui n'est pas loin de faire mouche (12', 25'), on ne cadre pas plus que les Bordelais. A la pause, les statistiques sont édifiantes : possession très équilibrée, nombreuses fautes...et aucun tir cadré.

Mon royaume pour une frappe cadrée #RCSAFCGB — ♠ Nell ♠ (@Clamp_trc) January 26, 2019

Au retour des vestiaires, Strasbourg signe une meilleure entame que Bordeaux, obligeant Costil à assurer sur un tir vicieux de Sissoko (51'). Peut-être pour tenter de réveiller son équipe, l'entraîneur girondin procède rapidement à un double changement: Briand et Sankharé, de retour après sa blessure, entrent à une demi-heure du terme.

Un tir cadré et le match s'anime enfin

Il faut attendre la 76e minute et le premier tir cadré du match par Martinez pour voir la rencontre s'animer. Benoît Costil s'illustre sur une reprise de Mothiba, qu'il repousse du genou. Parti en contre, Sankharé est fauché par un défenseur strasbourgeois (85') et c'est au tour de Sels de se montrer, d'une belle envolée pour éviter un coup franc pleine lucarne de Kamano (85').

Mercredi il faut absolument gagner !! C’est notee seule chance de vibrer cette saison et d’aller en Europe, on peut le faire si on joue mieux que ce soir #RCSAFCGB — second poteau pavard (@FromGiroudToGod) January 26, 2019

Strasbourg continue de pousser. A l'ultime seconde du temps additionnel, Kenny Lala, du droit, crucifie Benoît Costil et les Girondins de Bordeaux (1-0). Les Alsaciens, auteurs d'une excellente saison, se maintiennent dans le top 5 de Ligue 1. Les Bordelais, de leur côté, perdent encore des points dans la course à l'Europe.

Le film du match

12' - La frappe de Thomasson frôle le poteau de Benoît Costil.

25' - Martinez tente sa chance de loin, sa frappe passe tout près du montant gauche de Costil.

42' - Première occasion pour Bordeaux : deux frappes contrées, corner, Kamano reprend, hors cadre.

51' - Costil plonge pour détourner le tir de Sissoko.

54' - Karamoh, lancé dans le dos de la défense, voit sa frappe contrée échouer à droite du but strasbourgeois.

76' - Le premier tir cadré du match est pour Strasbourg et Martinez. Costil capte le ballon.

83' - Benoît Costil bouche bien son angle sur la reprise de Mothiba qui prenait le chemin du but.

85' - Le coup franc de Kamano prend le chemin de la lucarne mais Sels s'envole pour détourner en corner.

91' - Jimmy Briand, sonné après un choc dans sa surface, doit sortir.

93' - Le but pour Strasbourg ! A la dernière seconde du temps additionnel, Lala crucifie Bordeaux !