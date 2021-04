Ligue 1 - A Lens, le FC Lorient veut essayer de ne pas caler pour le maintien

Après s'être complètement relancé dans la course pour le maintien depuis le début de l'année 2021, "c'était le premier objectif" rappelle Christophe Pélissier, l'entraîneur du FC Lorient invite son groupe, d'ici la fin de saison, à n'être focalisé que sur une chose. "_La barre des 40 points_, c'est notre deuxième objectif" probablement suffisant, selon lui, pour avoir le droit de jouer dans l'élite la saison prochaine alors que le FCL se classe pour l'instant 5e meilleure équipe de Ligue sur la phase retour.

Lorient 5e sur la phase retour

C'est avec cette idée en tête que les Merlus vont défier, pour la 32e journée, des Lensois comme eux touchés par un épisode de coronavirus cette année, et de nouveau concernés par la virus cette semaine avec quatre joueurs isolés et forfait pour le match de ce dimanche 15h.

Comme eux aussi, les Artésiens sont promus dans l'élite. Mais les deux clubs auront ce dimanche besoin de points pour des raisons bien différentes. Le Racing pour croire à une qualif en coupe d'Europe, le FCL pour garder un peu de marge sur la zone rouge alors que Nimes, le 18e, joue à Brest et que Nantes, 19e, va à Rennes.

Continuer sur ce qui nous permet d'être performant

"On doit continuer sur ce qui nous permet d'être performant : avoir beaucoup de solidarité et d'humilité au niveau de l'équipe" commente Christophe Pélissier, "ce n'est pas parce qu'on est sur une bonne série" de cinq matchs sans défaite (dont deux victoires), "que tout est acquis, loin de là. Nous, on a un objectif de jeu et d'attitude avant tout".