Ligue 1 : à Lens, le TFC veut bien finir la semaine

Guillaume Restes et les Toulousains restent sur trois matches nuls consécutifs avant Lens.

Après deux matches nuls à Marseille puis à Bruxelles pour les débuts européens, que va faire le TFC à Lens ce dimanche ? Les Nordistes, qui n'ont toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison, occupent la dernière place au classement mais n'ont pas du tout une tête de dernier de la classe. Ils ont en plus ramené un bon point de Séville en Ligue des Champions mercredi. Attention au réveil des Sang et Or. En face, Toulouse cherche un deuxième succès en championnat.

ⓘ Publicité

Les infos d'avant-match

Lens a gagné ses quatre derniers matches face à Toulouse et sans prendre de but. Le dernier buteur toulousain contre le Racing se nomme Federico Santander (mars 2011).

Thijs Dallina n'a plus marqué en Ligue 1 depuis 12 matches. Sa dernière réalisation remonte au 9 avril à Montpellier.

Avec déjà quatre défaites en cinq journées, Lens a perdu autant que sur l'ensemble de la saison dernière.

Le match en direct

loading