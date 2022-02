Ligue 1 : à Lille, le FC Metz veut tenter le coup

Après sa défaite, sur le fil, contre l' OM, dimanche dernier, le club à la Croix de Lorraine, défie une autre grosse cylindrée du championnat, Lille. Au stade Pierre Mauroy, les Messins (19e) espèrent, face aux Nordistes (10e), créer la surprise. D'autant que le LOSC aura, peut-être en tête, son huitième de finale de la Ligue des Champions, ce mardi 22 février, sur la pelouse de Chelsea.

Toujours sans Centonze et de Préville

Les journées suivent et se ressemblent pour le FC Metz, qui sera, encore, privé, ce vendredi, de deux éléments majeurs, l'attaquant Nicolas de Préville et le défenseur Fabien Centonze, toujours blessés. Mais Fred Antonetti, le coach grenat, entrevoit un possible retour de ces joueurs, pour la réception du FC Nantes, le weekend prochain.

Autre absent dans le Nord : le défenseur Jean-Armel Kana-Biyik, qui avait déjà manqué la réception de Marseille.

Kévin N'Doram et Matthieu Udol poursuivent leur séjour à l'infirmerie messine.

Bonne nouvelle, en revanche, concernant Habib Maïga, buteur contre l' OM, mais touché, dimanche dernier, est finalement opérationnel pour ce match inaugural de la 25e journée de la Ligue 1.

Lille a mal digéré son titre de champion et le départ de coach Galtier

10e de Ligue 1, avec 9 victoires, 8 nuls et 7 défaites, Lille compte aujourd'hui, 24 points de retard, sur le leader parisien. Le titre de champion de France, acquis en mai dernier, est désormais un lointain souvenir.

Mais le LOSC s'est montré plus performant sur la scène européenne. Les hommes de Jocelyn Gourvennec, ont passé la phase de poule et ils défieront, ce mardi, le tenant du titre, Chelsea et son champion du monde, N'Golo Kanté.

Depuis le début de la phase retour du championnat, les Dogues comptent deux victoires, à Montpellier (0-1) et contre Lorient (3-1), un nul à Marseille (1-1), et deux défaites, à Brest (0-2) et contre le PSG (1-5).

Ce vendredi, le FC Metz, pourrait croiser, à Lille, la route d'un certain Hatem Ben Arfa : l'ancien pépite de l' OL, l' OM, et de Newcastle, sans club en début de saison, a accepté, en janvier dernier, de relever le défi lillois. Et pour Farid Boulaya, le meneur messin, qui l'a vu à l'oeuvre, au Vélodrome, " c'est un véritable artiste ! ".

Un coup d’œil dans le rétro : un maintien acquis à Lille en 2017

Toutes compétitions confondues, selon la base de données du site internet du FC Metz, Grenats et Lillois se sont opposés à 106 reprises ! Avantage aux Dogues qui se sont imposés 42 fois, contre 35 succès lorrains et 29 nuls.

Sur les terres lilloises, le FC Metz n'est guère en réussite, avec seulement 6 victoires, contre 31 défaites et 15 nuls.

En mai 2017, grâce à des réalisations de Renaud Cohade et Georges Mandjeck, les Grenats de coach Hinschberger, ont pu valider leur maintien en Ligue 1.

Lors du match aller, en août dernier, le FC Metz a été rattrapé sur le fil par Lille (3-3), les Nordistes égalisant au bout du bout du temps additionnel.

Lille - FC Metz, 25e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 21 heures, ce vendredi 18 février, à suivre sur France Bleu Lorraine, dès 20h45.