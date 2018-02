Marseille, France

Cette fois-ci Gustavo Poyet n'aura pas eu la réussite avec lui. Pour sa première défaite à la tête des Girondins, l'Uruguayen a assisté à un match vraiment pauvre de la part de ses joueurs, se contentant d'essayer de résister face à l'OM. Mais la stratégie n'a pas tenu le choc très longtemps après l'ouverture du score de la tête de Florian Thauvin (35e). Un peu moins réservés lors du deuxième acte, les Bordelais n'ont pour autant jamais réussi à inquiéter Yohann Pelé, le gardien marseillais.

J'espère qu'il n'est pas pour les Girondins sinon on va perdre #OMFCGBpic.twitter.com/lFumxRpbt3 — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) February 18, 2018

Bordeaux trop timide

En première mi-temps Bordeaux a passé son temps à courir derrière le ballon, moins de 25% de possession de balle avec un bloc trop bas et trop frileux pour espérer quoi que ce soit. Et sur un corner de la gauche vers la droite, Thauvin laissé étonnamment seul a puni les Girondins. Avant cela Costil avait repoussé l'échéance en sortant une double parade face à Amavi et Germain (8e), alors que Pellenard avait sauvé sur sa ligne une frappe dangereuse après un corner (23e).

On est venu et on a joué en victime en 1ere période. Insupportable à regarder. Pas une action construite rien. On a découpé Gourvennec après de telles purges. Vivement la 2nde période #OMFCGB#Girondins — Thibaud #JeSoutiensLesUB87 (@Thibaud_GdB) February 18, 2018

À peine plus entreprenants après la pause, les Girondins ont vraiment eu du mal à mettre du liant dans leur jeu, la faute à beaucoup d’imprécisions. Et l'équipe de Rudi Garcia a continué à montrer pourquoi elle était une candidate crédible à la Ligue des Champions en affichant une sérénité et des intentions supérieures à celles des Bordelais. Dans les dix dernières minutes, Bordeaux aurait pu marquer sur coup de pied arrêté, mais cette fois c'est de précision qu'à manqué Malcom dans ses centres ou ses frappes. Vraiment une soirée sans pour les Marine et Blanc.

Les Girondins de Bordeaux sont 8e au classement, ils recevront Nice dimanche prochain pour tenter de repartir de l'avant.

48 supporters des Girondins en garde à vue

Pour ce match, les ultras bordelais avaient annoncés vouloir faire le déplacement malgré les interdictions. Quarante-huit d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue à Marseille ce dimanche soir, alors qu'ils tentaient de braver l'interdiction préfectorale en se rendant au stade Vélodrome. Ils se déplaçaient en bus lorsqu'ils ont été interpellés par la police sur l'autoroute A7 à hauteur de Septèmes-les-Vallons, à une vingtaine de kilomètres du stade.

Selon une source proche de l'enquête, les 48 supporters se sont vus remettre une convocation par officier de police judiciaire (copj), et pourront rentrer à Bordeaux le soir même par bus.