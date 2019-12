Ligue 1 : À Metz, le Stade Rennais doit retrouver le goût de l'export

Le Stade Rennais se déplace à Metz ce mercredi (19h) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Incapable de s'imposer depuis plus de trois mois à l’extérieur, les Rouge et Noir ont l'occasion de confirmer leur bon match contre Saint-Etienne.

Redevenu maître à la maison avec trois victoires consécutives en championnat, le Stade Rennais doit réapprendre à voyager. Lors de leurs deux premiers déplacements de la saison (à Montpellier et Strasbourg) les Rouge et Noir étaient repartis avec les trois points.

Partir sur une série - Damien Da Silva

Depuis le 25 août les Rennais n'ont plus jamais réussi à s'imposer loin de leur base. "C'est très long souffle le capitaine du Stade Rennais Damien Da Silva. C'est là (à Metz) que l'on va voir si l'on progresse sur le plan mental. Je pense que c'est mental de pouvoir gagner ces matchs là. Après une victoire on a eu un peu tendance à se reposer sur nos lauriers et les grandes équipes ne se reposent jamais. À nous de montrer que l'on a progressé là dessus et que l'on veut changer les mentalités et partir sur une série qui peut être très importante pour nous sur la deuxième partie de saison."

Si tous les matchs à l'extérieur ne sont pas à jeter depuis le début de saison, d'autres comme à Monaco et surtout Metz il y a 10 jours ont dégagés l'image d'un Stade Rennais incapable de mettre les ingrédients pour ramener une victoire de l'extérieur. Même chez une équipe plus faible sur le papier.

La menace Diallo

17e de Ligue 1, le promu messin connaît un début de saison compliqué. "Ils ne gagnent pas beaucoup ces derniers temps mais ils ne perdent plus tempère Julien Stéphan. Ils font des matchs consistants avec le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (Habib Diallo a marqué 9 buts en championnat)."

"Nous devons trouver la recette pour améliorer nos résultats à l'extérieur poursuit le coach breton. Etre beaucoup plus consistant encore dans la récupération du ballon et dans les duels pour que l'on puisse leur poser des problèmes."

Pour ce match, Julien Stéphan devra se passer de Jérémy Gélin. Le défenseur souffre d'une blessure musculaire et ne sera pas de retour avant 2020. Clément Grenier semblait opérationnel mais il ne figure pas dans le groupe. Le coach breton a convoqué le même groupe que lors de la victoire contre Saint-Etienne ce dimanche.