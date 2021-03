Ligue 1 - À Metz, le Stade Rennais lance son sprint pour l'Europe

Ce samedi, le Stade Rennais (8e) se déplace à Metz (7e) pour la 30e journée de Ligue 1. Alors qu'il ne reste que neuf journées à disputer, les Rouge et Noir doivent capitaliser sur leur victoire contre Strasbourg le week-end dernier pour se relancer dans la course à la 5e place.

Il y a dix jours, on avait bien du mal à imaginer le Stade Rennais encore en course pour la 5e place de Ligue 1 à neuf journées du terme de la saison. Mais après huit matchs sans victoire en Ligue 1 dont cinq défaites consécutives, les Rouge et Noir se sont relancés grâce à leur victoire convaincante contre Strasbourg le week-end dernier. Désormais à quatre points du Top 5, Rennes se déplace à Metz ce samedi (13h), chez de surprenants Grenats qui ont un point d'avance au classement.

Pourtant, Bruno Genesio l'assure, cette course à l'Europe n'est pour lui pas une obsession : "Le plus important, c'était d'enrayer la spirale négative, ce qu'on a fait contre Strasbourg. Maintenant, le plus important c'est de prendre les matchs les uns après les autres et ne pas se projeter trop loin sur cette fin de saison. C'est un championnat bizarre, on voit que même pour le titre ça n'avance pas aussi vite que d'habitude. (...) Dans les trois derniers matchs, si on est tout prêt évidemment qu'on ne va pas se priver d'aller chercher cette qualification. Dès aujourd'hui on sait que ça doit nous occuper l'esprit mais ça ne doit pas être ça la motivation principale, qui doit être d'enchaîner et faire une série positive."

À Metz, les Rennais ne seront privés que de Clément Grenier (cheville). Bruno Genesio pourrait être tenté de reconduire les onze mêmes joueurs que face à Strasbourg. Des joueurs qui, de l’aveu d'Adrien Truffert ont l'objectif Top 5 bien en tête : "Je pense que tout le groupe a envie d'être européen. Le Stade Rennais c'est un club en pleine expansion, le groupe a forcément envie d'aller chercher la place européenne et de continuer à travailler". Malgré la série négative, le jeune latéral gauche n'est "pas du tout étonné" de voir Rennes encore dans la course.

Rennes se méfie de ces surprenants Messins

Mais en face, Metz est loin d'être une proie facile. Les Grenats sont revenus deux fois au score à Lens le week-end dernier pour obtenir un nul qui leur donne toujours le droit de croire à l'Europe. Pour Thomas Lavaud, journaliste de France Bleu Lorraine Nord en charge du suivi du club, "cette équipe s'appuie sur une base solide, ça y va dans les duels, mais ça ne bétonne pas ! C'est fort derrière mais l'équipe ne peut pas être réduite à ça, avec Farid Boulaya au milieu il y a du talent, les latéraux Centonze et Delaine se sont révélés et ça donne un ensemble très cohérent." Les Messins de Frédéric Antonetti sont la 4e défense de Ligue 1.

Des qualités qui n'ont pas échappé non plus à Bruno Genesio : "Ils ont des qualités athlétiques défensivement, mais c'est aussi une équipe qui a beaucoup de qualités dans l'animation du jeu, avec des qualités individuelles mais aussi collectives intéressantes. Mais je ne suis pas étonné parce que Fred est un entraîneur expérimenté qui fait du bon travail. Peut-être que leur classement est surprenant, mais moi je ne suis pas du tout surpris par les qualités de cette équipe." Avec 5 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison, le meneur de jeu Farid Boulaya sera le principal danger à surveiller côté Mosellan.

