Ligue 1 : à Nantes, le FC Metz veut croquer du canari

Ce dimanche 22 novembre, à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1, et après deux semaines de trêve internationale, le club à la Croix de Lorraine qui reste invaincu depuis plus de deux mois, se déplace sur la pelouse du FC Nantes. Coup d'envoi à 13 heures.

Et c'est reparti ! Après deux semaines sans championnat pour cause de rencontres internationales, le FC Metz retrouve la Ligue 1, ce dimanche, avec un déplacement à Nantes. Les Grenats qui n'ont plus perdu depuis le 16 septembre dernier, espèrent obtenir à la Beaujoire, un 8e match sans défaite.

La préparation de cette rencontre a été quelque peu pertubée par le retour tardif de certains internationaux : les Maliens Adama Traoré, Mamadou Fofana, et Kiki Kouyaté, et l'Ivoirien Habib Maïga, ne sont revenus à Metz que vendredi matin, pour l'avant dernière séance d'entraînement.

Centonze suspendu !

Pour cette rencontre, le staff devra se passer des services de l'un des maillons forts défensifs du FC Metz : Fabien Centonze est suspendu. En revanche, Thomas Delaine et Vincent Pajot, sont finalement remis de leurs pépins physiques. Ils verront la Beaujoire.

Des Nantais qui soufflent le chaud et le froid

Alors que le quart de la saison vient d'être franchi, le FC Nantes affiche pour le moment un parcours très irrégulier : trois victoires (Lorient, Brest, Nîmes), deux nuls (ASSE,Bordeaux) et quatres défaites (PSG,Nice,Lille et Monaco). Point fort de l'équipe la saison passée, la défense nantaise est un peu moins souverainec es dernières semaines, à l'image d'un Nicolas Pallois, moins tranchant et moins impressionnant.

La rétro : un sketch de pénalty

En septembre 2017, c'est un FC Metz, mal classé, qui arrive à Nantes, en quêté de point(s) et de certitudes. Hélas, les Nantais ouvrent la marque et après la pause, Benoït Assou-Ekoto, est expulsé. Dans les derniers instants de la partie, Opa Nguette est fauché dans la surface. Pénalty indiscutable que transforme Nolan Roux.

Mais l'arbitre Johan Hamel, décide de le faire retirer, considérant qu'il y avait trop de joueurs dans la surface, au moment du premier tire. L'avant-centre grenat s'élance et frappe au dessus. Et il y avait encore autant de monde dans zone de vérité. Résultat : le FC Metz s'incline et quelques semaines plus tard, Philippe Hinscherberger, le coach est remercié !

FC Nantes - FC Metz, coup d'envoi à 13 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 12h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Thomas Lavaud et Gaby Dalvit.