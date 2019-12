Ligue 1 : à Nice, le FC Metz subit sa plus lourde défaite de la saison (4-1)

Metz, France

Le père fouettard était niçois. En ce weekend de festivités de la Saint Nicolas, le FC Metz, en déplacement à Nice, s'est fait corrigé, ce samedi. Les Grenats s'inclinent 4 à 1 face à de réalistes azuréens. C'est une 8e défaite en championnat pour le promu mosellan qui reste 18e au classement.

Une ouverture du score niçoise beaucoup trop rapide

Pour ce 3e match de la semaine, le staff décidé d'innover. Renaud Cohade et Opa Nguette s'assoient sur le banc et Thomas Delaine et Thierry Ambrose sont titularisés. Le FC Metz est tout proche d'ouvrir la marque, mais Adama Noss Traoré ne cadre pas sa frappe. 60 secondes plus tard, à la 9e minute de jeu, l'OGC Nice réagit. Wylan Cyprien décroche une frappe enroulée qui trompe le pauvre Paul Delecroix (1-0).

Le FC Metz ne baisse pas les bras et par deux fois est à deux doigts d'égaliser. Mais Nice, avec beaucoup de pragmatisme, double la mise, grâce à un pénalty de Wylan Cyprien. A la pause, les Messins sont donc menés 2 à 0.

Après la pause, le FC Metz boit la tasse

En seconde période, sur la première occasion des Aiglons, Nice triple la mise par Ganogo. Ibrahima Niane réduit la marque à la 75e minute de jeu. Mais dans la foulée, Pierre Lees-Melou aggrave encore le score (4-1).

Avec 4 buts inscrits pour 5 frappes au total, l'OGC Nice s'est montré très efficace. Le réalisme offensif, une nouvelle fois, n'a pas été le fort du promu lorrain. En défense, le FC Metz a également souffert. C'est la plus lourde défaite de la saison pour nos Grenats qui n'ont plus gagné en championnat, depuis le 19 octobre dernier.

Au classement, après cette 8e défaite de la saison, le FC Metz reste 18e et barragiste provisoire. Les autres mal classés ont tous perdu ce samedi : Toulouse à Strasbourg (4 à 2) et Amiens à Monaco (3-0). A deux journées de la fin de la phase aller et alors que les grenats recevront dans une semaine l'Olympique de Marseille, le FC Metz est en grand danger.