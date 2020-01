Ligue 1 : à Nice, le Stade Rennais entame son marathon

Cinq matchs à jouer en 15 jours, possiblement sept en trois semaines... Le Stade Rennais entame à Nice, ce vendredi (20h45) un marathon au cœur de l'hiver. A la fin, on en saura davantage sur les ambitions des Rouge et Noir, et la tournure que pourra prendre la fin de saison.

Rennes, France

"La route s’élève", comme dit Julien Stéphan, et elle comporte un certain nombre de virages. Cinq, comme le nombre de matchs que le Stade Rennais doit disputer en 15 jours. Cela pourrait même être sept en trois semaines, si les Rennais se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Le calendrier du Stade Rennais

Vendredi 24 janvier : à Nice (Ligue 1)

Mardi 28 janvier : à Angers (Coupe de France)

Vendredi 31 janvier : contre Nantes (Ligue 1)

Mardi 4 février : à Lille (Ligue 1)

Samedi 8 février : contre Brest (Ligue 1)

11/12 février : 1/4 de finale de Coupe de France (en cas de qualification)

14-15-16 février : à Reims (Ligue 1)

Un bloc de matchs que Julien Stéphan étend même "jusqu'à fin mars et la trêve internationale. Parce qu'au mois de mars, c'est Montpellier, Bordeaux et Lyon. On a vraiment un calendrier très chargé avec des équipes extrêmement performantes". Et à la fin de ce bloc, "on y verra un peu plus clair" sur les ambitions que peuvent espérer les Rouge et Noir.

"On n'a pas un effectif extensible, on a des blessés, des suspendus. En répétant des matchs aussi rapprochés, ce n'est pas simple. Mais le calendrier est comme ça, il faut s'en accommoder". La récupération forcée, vendredi d'Hamari Traoré et Damien Da Silva, suspendus, ne laisse déjà pas de choix. Le turnover sera peut être plus fort, mardi, à Angers en Coupe de France, trois jours avant un derby contre Nantes qui vaudra cher au classement, les Canaris étant quatrièmes.

"Il y aura certainement des options à prendre, notamment dans l'enchaînement entre Angers et Nantes, reconnaît Julien Stéphan. On aura trois jours de récupération, alors que Nantes n'aura pas de match de Coupe de France dans la semaine. Il faudra faire des choix, la fraîcheur sera importante."

Rennes n'a plus battu Nice en Ligue 1 depuis près de cinq ans

En attendant ces réflexions et ces changements, le marathon débute donc ce vendredi, sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Et si les Aiglons sont seulement 11e de Ligue 1 (mais à à peine quatre points de Nantes), ils se défendent très correctement à domicile. Seuls Marseille et Paris y ont gagné, seuls Bordeaux et Lille sont venus y faire match nul. Le reste : six victoires, même si elles ont principalement été acquises contre des équipes de deuxième partie de tableau. Les Azuréens ne réussissent pas non plus à Rennes, qui reste, face à eux, sur neuf matchs sans défaite en Ligue 1. La dernière victoire rennaise ? Avril 2015, deux buts à un, grâce à des réalisations de Prcic et Konradsen.

Des Niçois dont Julien Stéphan a loué la force devant, acquise notamment au mercato offensif. "Ils se sont beaucoup renforcés dans le domaine offensif", confirme l'entraîneur Julien Stéphan, citant les arrivées au dernier mercato d'hiver d'Adam Ounas, Kasper Dolberg, ou encore Alexis Claude-Maurice, portés par l'arrivée aux manettes de Jim Ratcliffe, patron de l'entreprise Ineos et réputé comme l'homme le plus riche du Royaume-Uni. Pour l'instant, "ils boxent dans la même catégorie, et dans l'avenir, peut être dans une catégorie supérieure", prophétise le coach rennais.

Pour autant, malgré tous ces renforts, le meilleur buteur niçois est la sentinelle du Gym, Wylan Cyprien, sept buts en Ligue 1, dont quatre sur penalty. Le capitaine niçois est l'un des rares joueurs niçois réguliers cette saison, avec son compère au milieu Pierre Lees Melou, en l'absence sur blessure du Niçois le plus talentueux, Youcef Atal, gravement touché au genou.

Les blessures touchent principalement le secteur défensif niçois. Vendredi, le Danois Riza Durmrsi, arrivé cet hiver et appelé à s'installer dans le couloir gauche sera absent. Son pendant à droite Patrick Burner est incertain, tout comme les polyvalents Malang Sarr et Stanley N'Soki. Conséquence certainement de ces tâtonnements, Nice possède la 14e défense de Ligue 1, avec 28 buts encaissés.

Le groupe rennais

C'est la grande nouvelle de la semaine : la moitié de la défense rennaise sera absente, vendredi à l'Allianz Riviera. Le latéral droit Hamari Traoré et le défenseur central et capitaine Damien Da Silva sont suspendus, pour une accumulation de cartons jaunes. Joris Gnagnon et Sacha Boey devrait les suppléer, ce qui permettrait au second de connaître sa première titularisation en Ligue 1.

Déjà aligné en Europa League, ici face au Celtic, le jeune Sacha Boey devrait être titulaire pour la première fois en Ligue 1. © Maxppp - Marc Ollivier

Autre absence importante, celle de Benjamin Bourigeaud. Le milieu de terrain, toujours victime d'un pépin musculaire, n'est pas remis, Julien Stéphan l'espère. pour le match à Angers, mardi, ou celui contre Nantes, vendredi. Clément Grenier est "trop juste", d'après son entraîneur. Jonas Martin et Jakob Johansson sont toujours absents, alors que Metehan Güçlü a repris avec le groupe.

Le match aller

Alors leaders, les Rennais avaient concédé, le 1er septembre, leur première défaite de la saison (1-2). Et elle était frustrante, le but niçois ayant été inscrit dans le temps additionnel, sur coup de pied arrêté, par le latéral gauche Racine Coly, depuis parti en prêt au Portugal.

Rageant, aussi, parce que Rennes avait dominé la première période, récompensé par une ouverture du score, sur corner, d'une tête de Jérémy Morel, qui avait entraîné le but contre son camp de Gauthier Lloris. Las, les hommes de Julien Stéphan étaient tombés sur un Youcef Atal en forme, qui avait provoqué un penalty, transformé par Cyprien, après avoir été déséquilibré par Hamari Traoré dans la surface. Avant le but de la victoire de Coly.