Ligue 1 : à Nîmes, Amiens va retrouver son ancien capitaine Hervé Lybohy

Amiens, France

Ce samedi, au stade des Costières et pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, Amiens va retrouver celui qui fût son défenseur et capitaine de 2010 à 2014. Hervé Libohy a signé chez le promu Nîmois l'été dernier et découvre l'élite du foot français à l'âge de 35 ans.

Et dire qu'il pensait terminer tranquillement sa carrière avec le Paris F.C l'année dernière, en Ligue 2. Mais il y eu ce coup de fil inattendu de Nîmes cet été. "Mes agents m'ont appelé, je pensais que c'était une blague au départ", raconte Hervé Libohy qui a commencé à y croire après avoir parlé avec le directeur sportif Gardois. "Après on y va", précise le défenseur Ivoirien.

Le foot sur le tard

Titulaire d'un Bac +2 avec un DUT technique de commercialisation, Hervé Lybohy a percé sur le tard en football. A 23 ans, l'enfant de Sarcelles joue encore en quatrième division à St-Quentin, à 25 ans il signe à Compiègne avant de s'imposer surtout en National et en Ligue 2 avec Amiens, son club de cœur, puis au Paris F.C

La ligue 1 ne lui fait pas peur

Et maintenant Nîmes ! Et même avec un statut de remplaçant, se lancer en Ligue 1 à cet âge était un sacré pari pour Nîmes comme pour Hervé Lybohy qui avoue malgré tout qu'il n'a "pas peur". Il essaye d'apporter le meilleur au quotidien. Un choix payant pour les Nîmois. Samedi, le défenseur leur a offert de la tête le but de la victoire (1-0) à Strasbourg. Son premier évidemment en Ligue 1.