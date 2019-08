Ligue 1 : A Nîmes, le Stade Brestois comptera encore sur Brendan Chardonnet

S'il gagne ce soir, le Stade Brestois aura de grandes chances de passer la semaine de trêve internationale parmi les cinq premiers du classement de Ligue 1. Anecdotique, rien de plus. Ce qui ne le serait pas, ce serait ces huit points. 20 % du total qui, généralement, suffit à se maintenir. Après seulement un mois de compétition, deux de travail et quatre matchs officiels. La validation d'un travail sérieux à tous les étages.

Gagner, sur le papier, semble jouable. Bien que Nîmes compte sur cette réception d'un promu pour gagner enfin, et que la défense centrale brestoise sera remaniée.

A Nîmes, Brendan Chardonnet va débuter une seconde rencontre consécutive. Il jouera axial gauche, en remplacement de Denys Bain blessé à l'entraînement mercredi, alors qu'il avait dépanné axial droit contre Reims.

Brendan Chardonnet : "A l’entraînement, on évolue souvent ensemble. Le coach fait en sorte qu’on joue ensemble. On se parle, il y a de la communication... On est des bons joueurs, on sait comment faire."