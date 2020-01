Ligue 1 : à Reims, le FC Metz rêve de doubler la mise

Metz, France

En ce début d'année 2020, le FC Metz (17e) poursuit son tour du Grand Est. Après la réception victorieuse de Strasbourg, le 11 janvier dernier (1-0), le club à la Croix de Lorraine se déplace, ce samedi, à Reims (8e). Le mal classé grenat espère un nouveau succès, pour entame enfin une série positive en championnat.

Vincent Hognon veut plus de victoires en 2020

Lors de la phase aller, le club à la Croix de Lorraine n'a remporté que 3 matchs de championnat (Monaco, St Etienne et Nantes). C'est " un bilan insuffisant ", regrette Vincent Hognon. Après la victoire dans le derby de l'Est, le technicien messin aimerait le déclenchement d'une série positive, d'une séquence de la gagne. Mais attention, le rendement des Grenats, loin de St Symphorien n'est pas très bon, avec une seule victoire obtenue en championnat, à St Etienne, en septembre dernier.

Une trêve prolifique

Dans leur cocon de Frescaty, les coéquipiers d'Habib Diallo n'ont pas chômé ces 10 derniers jours. Pour faire face à un calendrier qui va progressivement se densifier, avec notamment 6 matchs programmés le mois prochain, les joueurs du FC Metz ont enchaîner les séances physiques et athlétiques. Le coach messin a aussi profité de cette mini-trêve pour travailler un nouveau schéma tactique. Contre Sochaux, vendredi dernier, les Grenats ont évolué à 5 derrière et surtout avec 2 véritables attaquants. Et si cette nouvelle organisation était reconduite ce samedi à Reims ?

Boulaya, Ambrose et Noss Traoré absents du groupe

Déjà 5 matchs pour le stade de Reims en 2020

Avec la Coupe de la Ligue et une mise à jour du championnat, le Stade de Reims a joué depuis le début de l'année 3 matchs de plus que le FC Metz. La fraîcheur devrait donc être lorraine ce samedi. Mais Vincent Hognon, le technicien messin, rappelle aussi que cette formation champenoise est très " cohérente et solide ".

Stade de Reims - FC Metz, 21e journée de la Ligue 1, coup d'envoi ce samedi 25 janvier à 20 heures. Avant-match sur France Bleu Lorraine à partir de 19h30