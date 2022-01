Ligue 1 : à Reims, le FC Metz va tenter de limiter la casse

Après Strasbourg et avant Troyes, le FC Metz poursuit ce dimanche sa tournée des villes du Grand Est. Les Grenats, logiquement battus par les Alsaciens à St Symphorien, se rendent, cette fois, sur la pelouse du Stade de Reims. Face aux Champenois invaincus depuis trois matchs, les hommes de Fred Antonetti veulent, à tout prix, éviter une nouvelle contre performance.

Amadou, la dernière recrue messine pas encore apte !

Ibrahima Amadou, l'ancien milieu de terrain de Séville, qui vient d'arriver au FC Metz, n'est pas encore apte ! Il manquera le déplacement des Grenats à Reims.

Coup dur aussi pour Coach Antonetti, avec le forfait de Nicolas de Préville, à l'entraînement, où il a été victime d'une béquille au mollet.

Le club à la Croix de Lorraine devra encore se passer des services de Fabien Centonze et de Jemerson, touché à la cuisse contre Strasbourg.

L'infirmerie messine accueille aussi Matthieu Udol et Kévin N'Doram, deux blessés de longue durée.

Et on rappelle aussi que le FC Metz est toujours privé de ses sept internationaux africains (Bronn, Kouyaté, Sarr, Oukidja, Maïga, Boulaya, Alakouch)

Le Stade de Reims, vamos !

Après 20 journées de championnat, les protégés d'Oscar Garcia, le nouvel entraîneur espagnol du Stade de Reims, totalisent cinq victoires, neuf nuls et six défaites. Le club champenois s'appuie avant tout sur une solide défense et un gardien expérimenté, le Serbe Pedrag Rajkovic, qui n'a encaissé que 22 buts !

Le Stade de Reims a tenu tête à quelques gros bras du championnat, avec des nuls contre Monaco, Nice et Marseille et des victoires face à Rennes et Lyon. L'équipe de la Marne a aussi trouvé un attaquant prometteur, Hugo Ekitike, déjà 8 buts, cette saison, mais il sera suspendu pour la réception du FC Metz.

le Stade de Reims est aussi privé de quatre internationaux africains, qui ont rejoint le Cameroun, pour disputer la CAN (Doumbia, Cassama, Konan, Touré).

Cette rencontre de dimanche sera enfin l'occasion de découvrir le Suédois Jens Cajuste. Le Stade de Reims aurait déboursé 10 millions d'euros pour attirer ce prometteur milieu de terrain.

Reims-Metz, le derby de l'A4 ?

Selon le décompte du site internet du FC Metz, Grenats et Champenois se sont opposés à 75 reprises, toutes compétitions confondus. Le bilan des confrontations entre Messins et Marnais est assez équilibré, avec 29 victoires messines, 21 nuls et 25 défaites.

Au stade Auguste Delaune, le FC Metz est moins en réussite, avec 18 revers contre 9 nuls et seulement 8 victoires.

A l'aller, le FC Metz et le Stade de Reims, avaient fait match nul, un but partout, avec notamment une joli frappe de 25 mètres de l'Ivoirien Habib Maïga.

Stade de Reims - FC Metz, 21e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures, avec les commentaires de Thomas Lavaud, Gaby Dalvit, Arthur Blanc et le soutien " à distance " de Thomas Jeangeorge.