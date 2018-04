Ce samedi 14 avril, à l'occasion de la 33ème journée de la Ligue 1, la lanterne rouge lorraine se rend sur la pelouse du Stade Rennais, 5ème au classement. Les Bretons sont invaincus en championnat depuis plus de 2 mois.

Rennes, France

Après la correction reçue, dimanche dernier, par Lyon (0-5), le FC Metz va croiser la route d’une autre équipe en forme du championnat, le Stade Rennais, dont la dernière défaite en Ligue 1 remonte à février dernier. Les grenats, eux, n'ont plus gagné en championnat depuis le 27 janvier dernier et ils restent sur une série de 9 matchs de L1 sans le moindre succès.

A l'aller, le FC Metz et le Stade Rennais s'étaient quitté sur un score de parité (1-1). Mais selon Frédéric Hantz, le coach messin, le Stade Rennais s'est bonifié depuis ce premier match : « Les bretons sont plus costauds, plus complets qu’en décembre dernier. »

En Bretagne, le FC Metz va retrouver 2 de ses anciennes pépites, les attaquants Diafra Sahko et Ismaïla Sarr

Pour beaucoup, c'est l'un des principaux artisans du maintien messin la saison passée en Ligue 1. Après des débuts prometteurs puis un hiver 2017 plus contrasté, Ismaïla Sarr est devenu l'atout N°1 des grenats lors de la fin de la phase retour, avec 5 buts au compteur. Ses dribbles et sa vitesse tapent dans l'œil du Stade Rennais qui le recrute l'été dernier pour 17 millions d'euros.

Son compatriote Diafra Sahko, a lui aussi, marqué l'histoire récente du FC Metz. Avec 44 buts inscrits en 3 saison, L'international sénégalais a grandement contribué à la double montée de son club formateur, du national à la L1. En 2014, l'avant-centre est alors recruté par le club anglais de West Ham, contre un chèque de 5 millions d'euros.

Sahko, Sarr, 2 pensionnaires de Génération Foot, le centre de formation africain du FC Metz ; sans oublier Sadio Mané, aujourd'hui à Liverpool, et les vainqueurs de la Gambardella 2010, les Bouna Sarr, Gaëtan Bussmann et autre Yéni N'Gbakoto. L'école de foot messine a façonné de biens jolies pépites, mais la relève, aujourd'hui, ne suit pas, ce qui explique en partie les difficultés actuelles du FC Metz.

Après la claque reçue contre Lyon, l'entraîneur du FC Metz, Frédéric Hantz, redoute à Rennes, une nouvelle faillite de son équipe Copier

Retour de Selimovic dans le groupe messin

Gardiens de but : Kawashima, Beunardeau.

Défenseurs : Balliu, Diagne, Niakhaté, Palmieri, Rivierez, Selimovic.

Milieux de terrain : Boulaya, Cohade, Dossevi, Mandjeck, Milicevic, Mollet, Poblete.

Attaquants : Niane, Rivière, Roux.

National 3 : Thill, Didillon, Nguette, Bisevac.

Stade Rennais – FC Metz, coup d’envoi à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr, dès 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Clément Conte.