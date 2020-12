Ligue 1 : à Strasbourg, ça se réchauffe pour les Alsaciens avant de recevoir les Girondins

Pas de répit pour les Girondins ! Ce dimanche (15h), ils seront à Strasbourg pour leur troisième match de la semaine. Ils sont en plein dans leur mini-marathon de quatre rencontres à disputer en 11 jours avant Noël. Et pour l'instant, le bilan n'est pas bon avec deux défaites contre Lille et Saint-Etienne.

Place aux Alsaciens et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Strasbourg est sur une série de quatre matchs sans défaite avec deux nuls et deux victoires dont la dernière à Angers mercredi (2-0). Après un début de saison catastrophique, les joueurs de Thierry Laurey semblent enfin relever la tête. Longtemps dans la zone rouge, ils sont désormais 15e. Il y a du mieux. Comme souvent à la Meinau, même sans son formidable public, les Alsaciens voudront se faire respecter. Il faudra notamment se méfier de leurs deux attaquants, Ajorque et Diallo. Tous les deux buteurs cette semaine.

Pour les Girondins, il va falloir resserrer les rangs. Si cette équipe commence à tirer la langue comme le dit Jean-Louis Gasset, cela ne doit pas l'empêcher de ne pas prendre de buts. C'était l'une des forces de cette équipe cette saison et elle vient d'en prendre quatre en deux matchs. A Lille, ça peut se comprendre, contre Saint-Etienne un peu moins. Avec la blessure de Laurent Koscielny, il y a forcément un manque mais cela n'explique pas tout. A Strasbourg, l'entraîneur bordelais espère pouvoir compter sur le retour du défenseur suisse Loris Benito. Ce serait déjà une bonne nouvelle les Girondins. A défaut d'avoir une attaque flamboyante, Bordeaux doit redevenir solide pour essayer de repartir de l'avant avant le trêve.