Ligue 1 - A Strasbourg, le FC Lorient "ne fera pas de calcul"

Le FC Lorient "ne fera pas calcul" à Strasbourg dimanche pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. A la lutte pour le maintien, les Merlus et leur entraîneur Christophe Pélissier savourent au contraire d'avoir leur destin en main pour renouveler leur bail dans l'élite.

Le FC Lorient s'avance avec deux joueurs incertains pour sa finale pour le maintien, dimanche, à Strasbourg pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Enzo Le Fée "qui a mal au dos" et Andreaw Gravillon touché "au psoas, il doit passer une IRM ce jeudi après-midi" sont les deux points d'interrogation lorientais alors que Yoane Wissa et Jonathan Delaplace sont bons pour le service, mais pas Quentin Boisgard.

On s'est donné les moyens de pouvoir être dans le sprint final, il faut valider maintenant

"Depuis janvier, on l'a imaginé ce match" lance Christophe Pélissier, à la tête d'une formation qui ne comptait que 12 points au terme de la phase aller. "On s'est donné les moyens de pouvoir être dans le sprint final, d'être encore en vie, et de pouvoir jouer un dernier match avec notre destin en main. On fait une remarquable deuxième partie de saison, il faut valider maintenant" poursuit l'entraîneur du FCL.

Pourquoi Brest ne gagnerait pas contre Paris ?

Alors qu'une petite musique revient cette semaine, celle qu'un match nul entre Strasbourg et Lorient permettrait aux deux équipes de se maintenir en cas de défaite de Brest face au PSG, le technicien lorientais balaye l'hypothèse d'un revers de main. "_On ne fera pas de calcul_. Notre performance, on peut la maitriser mais pas le reste. Pourquoi dépenser de l'énergie sur des grands calculs comme le font les grands penseurs ?" rétorque Christophe Pélissier, "on ne pensera pas aux résultats des autres et on ne le regardera pas. Pourquoi Brest ne gagnerait pas contre Paris ? Nous, on l'a fait. Et Nîmes est allé gagner à Lille, hein" rappelle-t-il.

Quatre finales lors de la dernière journée, autant de remportées

Christophe Pélissier qui connait les matchs couperets de la dernière journée. "Je faisais le bilan mercredi avec mon staff. En six saisons, j'ai joué quatre finales, que ce soit pour la montée et le maintien. Je les ai toutes gagnées. J'espère que ça sera pareil dimanche !"