Ligue 1 : A Toulouse, En Avant de Guingamp va devoir peser devant

Toulouse, France

Toulouse est la ville de l'espace. C'est bon signe pour les attaquants guingampais qui en ont eu si peu contre Angers Sco et contre le FC Nantes.

Blague à part, maintenant que la défense semble stabilisée, puisque Marc-Aurèle Caillard et la charnière Sorbon - Eboa Eboa restent sur trois clean sheet consécutifs, l'inefficacité offensive d'En Avant est (re)devenu le thème principal avant cette 28e journée de Ligue 1.

Car Guingamp n'a jamais été aussi proche de quitter la dernière place à laquelle il est scotché depuis fin août. Mais pour s'en sortir enfin, il faudra bien marquer !

18 buts en 27 journées

Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Guingamp est toujours la pire attaque de Ligue 1 avec seulement 18 buts. Le nombre moyen de buts inscrits n'a pas forcément varié depuis l'arrivée de Gourvennec.

Avec Antoine Kombouaré : 7 buts en 12 matchs (0,58 par match)

Avec Jocelyn Gourvennec : 9 buts en 14 matchs (0,64 par match)

Et le constat est le même que Guingamp joue avec une seule pointe, ou avec deux attaquants.

En Avant n'a pas marqué lors de treize de ses vingt-sept matchs.

En Avant a inscrit plus d'un but seulement trois fois cette saison. Contre Lyon, à Monaco et contre Rennes.

Selon les statistiques officielles de la Ligue, Guingamp n'a marqué que cinq buts sur action de jeu sur toute la saison. Famélique.

Les buts guingampais décortiqués avant la 28e journée - Capture d'écran lfp.fr

Plus centrer

Roux n'est pas en confiance, Thuram a paru fatigué avant de se blesser, Mendy n'est pas un finisseur à proprement parler, et Rodelin n'est pas au niveau. On a fait le tour des joueurs susceptibles d'évoluer en pointe.

Mais pour qu'un buteur marque, il faut que les ballons lui parvienne. Et le problème est aussi là malgré une bonne volonté évidente.

Le gardien Marc-Aurèle Caillard exhorte ses coéquipiers à centrer d'avantage.

Six matchs sans victoire pour Toulouse

La rencontre de ce dimanche permettra peut-être d'avancer. Guingamp récupère Thuram qui a manqué les derniers matchs, sur blessure. Et, chez lui, Toulouse devrait être bien plus joueur que Nantes ou Angers, les deux derniers adversaires d'En Avant.

Le Téfécé glisse au classement à cause d'une série de six matchs sans victoire. Et il n'a plus gagné chez lui depuis le 26 août... le même week-end qui avait vu Guingamp s'emparer de la lanterne rouge.