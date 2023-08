Ligue 1 : à Toulouse, l'ascension express du jeune gardien Guillaume Restes

À la sortie du Stadium dimanche soir à l'issue de la rencontre amicale face à l'AS Roma , Guillaume Restes a été assailli par les demandes de selfies des supporters toulousains. Tout sourire, le jeune gardien de 18 ans a profité d'un moment sans doute amené à se répéter.

Un pur Toulousain

Guillaume Restes est un pur produit de la formation toulousaine. Natif de la ville rose, l'enfant du quartier Saint-Agne porte les couleurs du club depuis l'âge de six ans. Au fil des années, il a gravi les échelons avec son club mais aussi avec les différentes équipes de France jeunes, U17 et U18.

Un contrat pro à 16 ans, comme Alban Lafont

À l'issue de la saison dernière, le président Comolli avait annoncé que le club comptait sur lui et Kjetil Haug après le départ de Maxime Dupé pour Anderlecht. Malgré le recrutement cet été d'un troisième gardien, l'Espagnol Alex Dominguez, c'est entre le Français et le Norvégien que se jouerait sans doute la place de numéro un. Et Restes a démontré qu'il n'y avait pas d'âge pour briller.

Le natif de 2005 (sic) a donc été titularisé contre l'AS Roma pour le dernier match de préparation (2-1). "Il a prouvé qu'il pouvait être au niveau auquel on l'attend. C'est top. Mais il n'y a pas de question de numéro un pour le moment", a tempéré le coach Carles Martinez Novell à l'issue de la rencontre. Son coéquipier Gabriel Suazo lui, était plus loquace : "Il a un avenir prometteur devant lui. On a essayé de le soutenir au mieux avant le match, notamment avec Vincent Sierro."

Guillaume Restes, après le départ de Dupé, a su saisir sa chance. Et deux ans après la signature de son contrat professionnel, il pourrait bien découvrir la Ligue 1 dimanche à Nantes. En face de lui, il pourrait ainsi retrouver Alban Lafont qui avait signé un premier contrat professionnel à Toulouse... à l'âge de 16 ans . Devenant dans la foulée le plus jeune gardien à être titularisé par une équipe en Ligue 1.