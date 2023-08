Ligue 1 : à Toulouse, l'hémorragie des pépites

L'Europe envie une nouvelle fois une des pépites toulousaines. Révélé en 2022 après une très bonne saison en violet, l'attaquant algérien s'envole pour le championnat allemand à seulement 20 ans, en signant à l'Eintracht Francfort. Ce n'est pas la première fois que le centre de formation toulousain produit et exporte un joueur talentueux, au point de susciter la convoitise de nombreux clubs européens.

Les observateurs allemands rivés sur le Ramier

Si l'on regarde ces dernières années, on pense forcément à des joueurs comme Moussa Sissoko, Alban Lafont, ou Issa Diop. Ils sont tous les trois partis à l'étranger, à respectivement 23, 19 et 21 ans. Newcastle en 2013 pour Sissoko, West Ham en 2018 pour Diop, et la Fiorentina la même année pour Lafont. Angleterre, Italie, Allemagne… Au fil des années, la recette toulousaine fait des émules : le Ramier sait former ses jeunes, et cela se sait.

Cette tendance se poursuit ses dernières années. Suivant les pas du milieu franco-ivoirien Manu Koné (19 ans) qui a réussi à s'imposer à Mönchengladbach, l'ailier Nathan Ngoumou (22 ans) est transféré l 'année suivante en 2022 en Allemagne, à l'époque pour huit millions d'euros.

Pour un montant similaire, l'ailier droit et chouchou du Stadium Amine Adli rejoint le Bayer Leverkusen en 2021, un autre club de Bundesliga, alors agé de 21 ans. Un choix gagnant, puisque le joueur s'est imposé au point de se faire courtiser par le Milan AC et le Bayern Munich il y a quelques mois, sans que cela aboutisse. Celui qui est arrivé à 15 ans au centre de formation toulousain est encore aujourd'hui approché par le club anglais de Brighton selon les rumeurs.

On peut aussi citer le cas du défenseur Jean-Clair Todibo, parti à 19 ans seulement au FC Barcelone en 2019. Il a beaucoup végété depuis, passant par Schalke 04 en Allemagne, Benfica au Portugal. Il n'a cependant pas réussi à s'imposer dans les clubs où il est passé, avant de revenir en France en 2021 avec l'OGC Nice.