Metz, France

C'est le duel des mauvais élèves de la Ligue 1. Ce samedi, à l'occasion de la 26ème journée, la lanterne rouge messine, se déplace, sur la pelouse de Troyes, 19ème au classement. En cas de défaite du FC Metz dans l'Aube, la " grenatada " serait sérieusement remise en cause.

Une rencontre charnière pour le FC Metz

Ce match à Troyes est un rendez-vous important pour le club à la Croix de Lorraine et son issue va dicter la suite de la saison des messins. En cas de succès au stade de l'Aube, le club à la Croix de Lorraine reviendra à 3 points de Troyes et si par le plus grand des bonheurs, Angers et Amiens s'inclinent également ce week-end, l'écart avec le barragiste provisoire et le premier non relégable ne sera plus que de 4 points, alors qu'il s'est élevé au pire des moments à 13 points.

En revanche, en cas de défaite messine , la grenatada aurait sacrément du plomb de l'aile. Certes mathématiquement, tout serait encore jouable, mais les grenats auraient sans doute beaucoup de mal à s'en remettre.

Malgré l'enjeu de ce match, Frédéric Hantz, assure que son groupe vit bien, sans pression. " C'est l' ambition de bien faire et la volonté de se relancer, après 2 défaites en championnat, qui anime surtout mes joueurs " précise-t-il.

L'entraineur messin qui enregistre le retour de l'un de ses meilleurs éléments. Après 3 semaines d'arrêts pour cause de blessure à la cuisse, le meilleur passeur grenat, Mathieu Dossevi est enfin rétabli.

Jouffre, Boulaya et Dossevi font leur retour

Gardiens de but : Kawashima, Beunardeau.

Défenseurs : Selimovic, Niakhaté, Balliu, Rivierez, Palmieri, Diagne.

Milieux de terrain : Cohade, Mandjeck, Mollet, Milićević, Dossevi, Boulaya, Jouffre.

Attaquants : Niane, Roux, Rivière.

Blessés : Efouba Ayissi, Udol, Didilllon, Assou-Ekotto, Goudiaby, Nguette.

Choix du coach : Cafú, Thill, Poblete, Jallow.

Reprise : Bisevac

Troyes - FC Metz, 26ème journée de la Ligue 1, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30